4·î6Æü¤Ï¡Ö¾ë¤ÎÆü¡×´Ýµµ¾ëÅ·¼é¤òÌµÎÁ¸ø³«¡¡ºù¤â¸«º¢¤«¡¡¹áÀî
Äó¶¡¡§´Ýµµ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ
¡¡4·î6Æü¡Ö¾ë¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´Ýµµ¾ë¤ÎÅ·¼é¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¸²½ºâ¤ÎÊÝÁ´¡¦³èÍÑ¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ýµµ¾ë¤Ï¡¢¹â¤µÆüËÜ°ì¤ÎÀÐ³À¤òÍ¤¹¤ëÌ¾¾ë¤Ç¤¹¡£ÀÐ³À¤Ë·ú¤ÄÅ·¼é¤Ï¡¢É±Ï©¾ë¡¢É§º¬¾ë¡¢¸¤»³¾ë¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö¸½Â¸12Å·¼é¡×¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀìÌç¥¬¥¤¥É¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ²ñ¤¬¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î2²ó(①¸áÁ°10»þÈ¾～¡¦②¸á¸å1»þÈ¾～)¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì10¿ÍÄøÅÙ¤Ç¡¢20Ê¬¤Û¤É¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ýµµ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ýµµ¾ë¤Îºù¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Ç¡¢Å·¼é¤«¤éÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£