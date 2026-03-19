¸©Æâ´ë¶È¤Î¡ÖÅÝ»º¡×4¤«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¡¡¼çÍ×°ø¤ÏÈÎÇäÉÔ¿¶¡ÚÆÁÅç¡Û
2·î¤Î¸©Æâ´ë¶È¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï7·ï¤Ç¡¢4¤«·îÏ¢Â³¤ÇÁý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯ÆÁÅç»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î¤Î¸©Æâ´ë¶È¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2·ïÂ¿¤¤7·ï¤Ç¡¢4¤«·îÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉéºÄÁí³Û¤Ï¡¢10²¯3000Ëü±ß¤È2025Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ËÈæ¤Ù¡¢4²¯6000Ëü±ßÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÝ»º¤·¤¿´ë¶È7¼Ò¤Î¤¦¤Á6¼Ò¤¬½¾¶È°÷¿ô10¿ÍÌ¤Ëþ¤Ç¡¢¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï·úÀß¶È¤¬2·ï¡¢À½Â¤¶È¤¬2·ï¡¢¾®Çä¶È¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÝ»º¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯ÆÁÅç»ÙÅ¹¤Ï¡¢¡Ö»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¤Î¾å¾º¤äÄÂ¶â°ú¾å¤²¡¢¤½¤ì¤Ë¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¤ÎÀÈ¼å¤Ê¾®µ¬ÌÏÎíºÙ´ë¶È¤ÎÅÝ»º¤Ïº£¸å¤â¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£