½¸¹ç½»Âð¤Î°äÂÎ¡¢¿´Â¡¤Ë»É¤·½ý¡¡»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¡¢Âçºå
¡¡Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶è¤Î½¸¹ç½»Âð°ì¼¼¤Ç¹âÎðÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï19Æü¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢¿´Â¡¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ë»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ï°äÂÎ¤ò½»¿Í¤Î80ÂåÃËÀ¤È¤ß¤Æ»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¡£¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¡¢·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÂÎ¤Î¾åÈ¾¿È¤ËÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤ÁÆó¤Ä¤Ï¿´Â¡¤ò´ÓÄÌ¡£¼ê¤Ë¤ÏËÉ¸æÁÏ¤Î¤è¤¦¤Ê½ý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»àË´¿äÄê»þ´ü¤Ï2·î²¼½Ü¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¡£Éô²°¤Ï9³¬·ú¤Æ½¸¹ç½»Âð¤Î7³¬¤Ç¡¢È¯¸«»þ¤Ë¸¼´Ø¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ÎÁë¤¬¤ï¤º¤«¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼¼Æâ¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤Ï¤¢¤ª¤à¤±¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡18Æü¸á¸å0»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¡ÖÃËÀ¤¬¼«Âð¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÉÍý¿Í¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£