£Ä£É£Ò¡¡£Å£Î¡¡£Ç£Ò£Å£Ù¡¡£³Ç¯£±£°¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÂÔË¾¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬²ò¶Ø¡Ö¶Ê¤ÏÃë´Ö¤Ç¤âÄ°¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ä£É£Ò¡¡£Å£Î¡¡£Ç£Ò£Å£Ù¡×¤Î£³Ç¯£±£°¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£±£²ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Í£Ï£Ò£Ô£Á£Ì¡¡£Ä£Ï£×£Î£Å£Ò¡×¡Ê£´·î£¸ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬£±£¹Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿£³£´ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ô£è£å¡¡£Ä£å£ö£é£ì¡¡£É£î¡¡£Í£å¡×¤ò´Þ¤àÁ´£±£³¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Åö½é¤Ï£²£°£²£µÇ¯Æâ¤ÎÈ¯Çä¤ò»ëÌî¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Ç¡ÖºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤ò´ü¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤ª¤¦¡ª¡×¤ÈÁªÂò¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿ÎÏºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡×¡Ö½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡×¡ÖÄÌ¾ïÈ×¡×¤ÎÁ´£³¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¡¦£Ó£è£é£î£ù£á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï´°Á´¤Ë¡È¤¦¤·»°¤Ä»þ¡É¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ê¤ÏÃë´Ö¤Ç¤âÄ°¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÈ¼¤¤¡¢£´·î£±£µÆü¤«¤é¤Ï£±£°ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤ë¡££··î£±£¸¡¢£±£¹Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ö£Í£Ï£Ò£Ô£Á£Ì¡¡£Ä£Ï£×£Î£Å£Ò¡×¤â¹Ô¤¦¡£