¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¡¢Ä¹½÷¤¬ÍÄÃÕ±à¤òÂ´±à¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö1¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¸ÀÆ°¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤¬Ìµ»ö¤ËÍÄÃÕ±à¤òÂ´±à¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÍÄÃÕ±àÀ¸³è¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿ºÊ¡¦¾®¸¶Àµ»Ò¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×2ºÐ¤Î½éÂ¹¤È¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ç¡ÈÉÔ±¿¡É
¡¡¡ÖÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤â²ø²æ¤â¤Ê¤¯ Ìµ»ö¤ËÂ´±à¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤ÎÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¾®¸¶¤È¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£18Æü¤Ë¤Ï¡¢¾®¸¶¤¬Â´±à¼°¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¡¹¡Ö1¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¸ÀÆ°¹ÔÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤¦¤á¤Á¤ã¤ó¤ÎÃø¤·¤¤À®Ä¹¤òÍê¤â¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯¡£Èà¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ºÊ¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«Íî¤È¤µ¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°é»ù¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¾®¸¶¤Î»ÑÀª¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÍÄÃÕ±à¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¶È¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾ÍèÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ÐÍè¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¼¡À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£