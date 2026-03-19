¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë·ÙÊó¡×3¤«·î¤Ö¤ê²ò½ü¡¡´¶À÷¼Ô4½µÏ¢Â³¸º¾¯¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©¤Ï3·î19Æü¡¢¸©ÆâÁ´°è¤ËÈ¯Îá¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¤ò¡¢Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤Ë²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¡¢¸©»ØÄê33¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï314¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê70¿Í¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4½µÏ¢Â³¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢1°åÎÅµ¡´ØÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤â9.52¿Í¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¤Î½ªÂ©´ð½à¤È¤Ê¤ë10¿Í¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¸©¤Ï19Æü¡¢2025Ç¯12·î11Æü°Ê¹ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¼êÀö¤¤¤ä´¹µ¤¤Ê¤É´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£