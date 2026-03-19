Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯3¹æµ¡¤Î±ÇÁü¸ø³«¡¡³ËÇ³ÎÁ¤¬ÍÏ¤±Íî¤Á¤¿¾ì½ê¤ò»£±Æ
ÅìµþÅÅÎÏ¤ÏÇÑÏ§ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯3¹æµ¡¤Ç¡¢³ËÇ³ÎÁ¤¬ÍÏ¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò½é¤á¤ÆÄ¶¾®·¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤·¡¢±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤¬¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢³ËÇ³ÎÁ¤È¤È¤â¤ËÍÏ¤±¤¿¶âÂ°¤ä¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ê¤É¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÊü¼ÍÀþÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶¾®·¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Ë¤ÏÍÏ¤±Íî¤Á¤¿³ËÇ³ÎÁ¤Ê¤É¤¬Îä¤¨¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÇ³ÎÁ¥Ç¥Ö¥ê¡×¤¬¤ª¤è¤½880¥È¥ó¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï3¹æµ¡¤Ç¤Ï2037Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ËÂçµ¬ÌÏ¼è¤ê½Ð¤·¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡Öº£²ó»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¥Ç¥Ö¥ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈ½ÊÌ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£