¡¡´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¤Çº£Ç¯1·î¡¢¥­¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö¤ò¼Ö¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­3¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ë½»¤à40Âå¤È60Âå¤ÎÃËÀ­3¿Í¤Ïº£Ç¯1·î¡¢´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¤Î¸©Æ»¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¶è´Ö¤ÎÆþ¸ý¤Î¥²ー¥È¤òÌµÃÇ¤Ç³«¤±¤Æ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿Æ»Ï©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Åö»þ¤Ï¡¢Àã¤ä¶¯É÷¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¤è¤½7¥­¥í¤Î¶è´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í¤Ï¤Û¤«¤ÎÃÎ¿Í¤é¤È¥°¥ëー¥×¤Ç¥Ç¥¤¥­¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥­ー¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ3¿Í¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£