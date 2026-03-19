¡ØI.ADORE¡Ù¡¢R01¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖARCANA¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡¡R01¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ç¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤â
¡¡¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥ÉÆâ¥ìー¥Ù¥ë EVIL LINE RECORDS¤ÈDazed¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÆó¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØI.ADORE¡Ù¤è¤ê¡¢R01¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖARCANA¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥ë¥«¥Ê¡Ë¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§King Gnu¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¥è¥ë¥·¥«¡¢LiSA¡Ä¡ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¿®Íê¤ÈºîÉÊ¤Ø¤ÎÍý²ò¡¡²¿ÅÙ¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ÎÀ¨¤ß¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢3·î20Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡ØI.ADORE¡Ù¤ÎR01¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡£ËÜ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤Ë¡£³Ú¶Ê¤ÎÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È½Å¤Ê¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÆ±³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿Pre-add¡¿Pre-save¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡£ÂÐ¾ÝURL¤«¤é³Ú¶Ê¤òÇÛ¿®Í½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3·î26Æü19»þ¤è¤ê¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¡¢R01¥¥ã¥¹¥È¤Î»°¶¶¤«¤ª¤ë¡¢Ê¡À¾¾¡Ìé¡¢±§ÅÄÀî¤«¤¤¤È¤é3Ì¾¤Ë¤è¤ëYouTubeÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ÉÅç¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë～R01～¡Ù¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£ËÜÇÛ¿®¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë