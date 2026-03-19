¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡ÛU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥° Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë¡ÖÄëµþÄ¹²¬¡×¡Ö³«»Ö¹ñºÝ¡×¤¬½Ð¾ì¡Ú¿·³ã¡Û
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÁ´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤¦¡ØU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡Ù¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë¡¢¸©Àª2¹»¤¬Î×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥êー¥°»ÄÎ±¤ò¤«¤±¡¢°¦ÃÎ¤Î¡ÖÃæÉôÂçÂè°ì¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡ÖÄëµþÄ¹²¬¡×¡£ÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯À¸¤ÎÆ£ÅÄàá¡£ÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¼«¿Ø¿¼¤¯¤«¤éÄ¾ÀÜ·è¤á¤ë¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿ÄëµþÄ¹²¬¤¬25ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥êー¥°»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¡Ö³«»Ö¹ñºÝ¡×¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤Î¹â¶¶ÊâÏ©¤¬24ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤âÂçÊ¬¤Î¡ÖÌø¥ö±º¡×¤ËÇÔ¤ì¥È¥Ã¥×¥êー¥°¾º³Ê¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥êー¥°»ÄÎ±¤ò¤«¤±¡¢°¦ÃÎ¤Î¡ÖÃæÉôÂçÂè°ì¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡ÖÄëµþÄ¹²¬¡×¡£ÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯À¸¤ÎÆ£ÅÄàá¡£ÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¼«¿Ø¿¼¤¯¤«¤éÄ¾ÀÜ·è¤á¤ë¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿ÄëµþÄ¹²¬¤¬25ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥êー¥°»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¡Ö³«»Ö¹ñºÝ¡×¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤Î¹â¶¶ÊâÏ©¤¬24ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤âÂçÊ¬¤Î¡ÖÌø¥ö±º¡×¤ËÇÔ¤ì¥È¥Ã¥×¥êー¥°¾º³Ê¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£