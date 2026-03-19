27¥¤¥ó¥ÁWQHD¡ß180Hz¡ß1ms¤Ç2Ëü±ßÂæ¡ª Xiaomi¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖG27Qi¡×¤¬12¡ó¥ª¥Õ
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2026Ç¯3·î19Æü¤Ï¡¢WQHD¡ß180Hz¤Ç¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î27¥¤¥ó¥Á¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼Xiaomi¤Î¡ÖG27Qi¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
2Ëü±ßÂæ¤ÇWQHD¡ß180Hz¤Î¿À¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ë¥¿¡¼¡ª Xiaomi¡ÖG27Qi¡×¤¬12¡ó¥ª¥Õ
Xiaomi¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖG27Qi¡×¤Ï¡¢¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡ß¹â²òÁüÅÙ¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
º£¤Ê¤é12¡ó¥ª¥Õ¤Î22,980±ß¤È¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
2560 ¡ß 1440¤ÎWQHD²òÁüÅÙ¤ÈFast IPS¥Ñ¥Í¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÀººÙ¤ÊÉ½¼¨¤È¡¢Æ°¤¤ÎÂ®¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤É½¼¨¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ëHD¤è¤ê¤â¹¤¤ºî¶ÈÎÎ°è¤ÈºÙ¤«¤¤É½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Å»ö¤äÆ°²è»ëÄ°¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
DCI-P3¥«¥Ð¡¼Î¨95%¤ª¤è¤ÓsRGB¥«¥Ð¡¼Î¨100%¤È¹¿§°è¤ËÂÐ±þ¤·¡¢±ÇÁü¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
FreeSync¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Æ¥£¥¢¥ê¥ó¥°¤äÉ½¼¨¤ÎÍð¤ì¤òÍÞ¤¨¤¿¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
180Hz¡ß1ms¤Ç¥²¡¼¥à¤¬³ê¤é¤«
¡ÖG27Qi¡×¤Ï¡¢180Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤È1ms¤Î¹âÂ®±þÅú¤Ç¡¢FPS¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»ÄÁü´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯»ëÅÀ¤Î°ÜÆ°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¤¥à¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â¡ý¡£
¹âÂ®±þÅú¤Ë¤è¤ê¥Ö¥ì¤ä¥´¡¼¥¹¥È¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¶¥µ»·Ï¥²¡¼¥à¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¼¥ë¤¬ºÙ¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÉô²°¡¦ºî¶ÈÉô²°¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â¡ý¡£
²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¡¦Æ°²è¡¦ÊÔ½¸ºî¶È¤â²÷Å¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
2Ëü±ßÂæ¥¯¥é¥¹¤Ç¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¡£¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Ê¤é¤Û¤ÜºÇÅ¬²ò¥ì¥Ù¥ë¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¡£
¡ä¡äXiaomi¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯3·î19Æü17»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¼«Æ°¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ªÀáÌóÊØÍøµ¡Ç½¡ÖPLUG Wishlist¡×ÌµÎÁ¤À¤è
¡ä¡ä12Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¡£Amazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢Audible¤Î30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ä¡äKindle Unlimited¤Ê¤é200Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡£30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
Source: Amazon.co.jp