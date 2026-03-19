8¤Ä¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç280¿Í°Ê¾å¤¬²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¡¡»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ä¶µ¿¦°÷¡¡Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾É¾õ¤Ê¤·¡¡Âçºå¡¦·§¼èÄ®
ÂçºåÉÜ·§¼èÄ®¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ä¶µ¿¦°÷¤¢¤ï¤»¤Æ280¿Í°Ê¾å¤¬²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§¼èÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¸áÁ°8»þÁ°¡¢·§¼èÃæ³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤«¤é¡Ö60¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤ä¶µ¿¦°÷¤¬Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬Ä®Æâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ8¤Ä¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç280¿Í°Ê¾å¤Î»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¡¢¶µ¿¦°÷¤¬Æ±ÍÍ¤Ë²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶°øµæÌÀ¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£