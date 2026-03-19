17LIVE¡¢¥¢¥×¥êÆâ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø17LIVE¡ßSTAR RISE AUDITION¡Ù³«ºÅ·èÄê
¡Ø17LIVE ¡ß STAR RISE AUDITION¡Ù
¡û¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤ÏPONY CANYON¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡Ø17LIVE ¡ß STAR RISE AUDITION¡Ù¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¡Ö17LIVE¡×¤ÎÇ§¾Ú¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£¡Ö17LIVE¡×Æâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖSTAR RISE AUDITION¡×¤Î½ñÎà¿³ºº¤ä1¼¡¿³ºº¤ÎÄÌ²á¤ÈÆ±Åù¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æó¼¡¿³ºº¤ÈºÇ½ª¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿1Ì¾¤Ï¡¢StyrismÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¡¢PONY CANYON¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö17LIVE¡×Æâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯´Æ½¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ž¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤ÏPONY CANYON¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡Ø17LIVE ¡ß STAR RISE AUDITION¡Ù¤Ï¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¡Ö17LIVE¡×¤ÎÇ§¾Ú¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£¡Ö17LIVE¡×Æâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖSTAR RISE AUDITION¡×¤Î½ñÎà¿³ºº¤ä1¼¡¿³ºº¤ÎÄÌ²á¤ÈÆ±Åù¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¡Ö17LIVE¡×Æâ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯´Æ½¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ž¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£