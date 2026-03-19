¹âÃÎ¸©¹áÈþ»Ô¤Ê¤É¤Ç¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÇÀ¶ÈÈï³² Èï³²Áí³Û¤Ï1000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¡Ú¹âÃÎ¡Û
3·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹âÃÎ¸©¤Î¹áÈþ»Ô¤äÆî¹ñ»Ô¤Ê¤É¤Ç¶¯É÷¤Ë¤è¤ëÇÀ¶ÈÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²Áí³Û¤Ï1000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹áÈþ»Ô¤äÆî¹ñ»Ô¡¢¹áÆî»Ô¤Ç¶¯É÷¤¬Â³¤¡¢ÇÀ¶ÈÈï³²³Û¤ÏÌó1000Ëü±ß¡¢Èï³²ÌÌÀÑ¤Ï12.98¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤Ï¹áÈþ»Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±à·ÝÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤Î¹üÁÈ¤ß¤¬²õ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬2Åï¡¢¥Ï¥¦¥¹¤òÊ¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥à¤¬ÇË¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬89Åï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«ÃÜ»º´Ø·¸¤ÎÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£