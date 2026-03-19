【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは人気料理や華やかな舞台
普段、何気なく耳にしている言葉の「音」を組み合わせて、パズルを解くようなワクワク感を体験してみませんか？
今回は、兵庫県が誇る有名な歌劇団の名前から、弁当の定番、さらには感性を刺激する言葉まで幅広く用意しました。4つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
た□□づか
□□あげ
□□ふる
□□い
ヒント：兵庫県に本拠地を置く、女性のみの団員で構成される世界的に有名な歌劇団といえば？
答えを見る
↓
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▼解説
たからづか（宝塚）
からあげ（唐揚げ）
からふる（カラフル）
からい（辛い）
夢の舞台が広がる「宝塚（たからづか）」、食卓を笑顔にする「唐揚げ（からあげ）」、彩り鮮やかな「カラフル（からふる）」、そして味のアクセントとなる「辛い（からい）」。
地域文化から食文化、そして形容詞まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「から」という共通の響きによって丁寧につながりました。4つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の心地よい納得感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、兵庫県が誇る有名な歌劇団の名前から、弁当の定番、さらには感性を刺激する言葉まで幅広く用意しました。4つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□あげ
□□ふる
□□い
ヒント：兵庫県に本拠地を置く、女性のみの団員で構成される世界的に有名な歌劇団といえば？
答えを見る
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正解：から正解は「から」でした。
▼解説
たからづか（宝塚）
からあげ（唐揚げ）
からふる（カラフル）
からい（辛い）
夢の舞台が広がる「宝塚（たからづか）」、食卓を笑顔にする「唐揚げ（からあげ）」、彩り鮮やかな「カラフル（からふる）」、そして味のアクセントとなる「辛い（からい）」。
地域文化から食文化、そして形容詞まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「から」という共通の響きによって丁寧につながりました。4つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに浮かび上がった瞬間の心地よい納得感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)