奈良を舞台に歴史上の人物たちと恋愛できる乙女ゲーム 「なら☆こい」がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】こんなドキドキの展開も…

このゲームを開発しているのは「卑屈な奈良県民bot」（@nntnarabot）の"中の人2号"で作家のあをにまるさん。



「どうだった？俺の歌は」とドヤる大伴家持、文化祭の出し物について「げに悩ましきかな」と悩む聖徳太子、「はい、皆さんが静かになるまで、710秒かかりました」と先生構文をたれる後醍醐天皇。奈良にゆかりのある超有名人たちが登場するそうだが、果たして彼らたちとどんな恋愛をするというのか…。



あをにまるさんに話を聞いた。



ーー本作の開発経緯は？



あをにまる：多くの方々へ、日本の古代史をわかりやすく、笑いと共に親しみながら学んでいただき、また歴史ある奈良の魅力を知っていただくために開発しようと思い立ちました。



ーーゲームの概要、見どころを。



あをにまる：本作は史実では男性であった「小野妹子」が現代の女子高生となり、聖徳太子、中臣鎌足、大伴家持といった歴史上の人物たちと恋愛をする乙女ゲームです。昨今では歴史上の偉人をイケメン化するコンテンツが流行しておりますが、本作は歴史そのものに親しんで貰うために、あえて小野妹子以外の人物は全て、私たちがかつて歴史の教科書で見た偉人たちの肖像に近い姿で描いているのが特色です。



ーーどのような形でリリース予定でしょうか？



あをにまる：現状、いずれも全く未定です。申し訳ございません。開発自体は数年前にスタートしており、そこからティラノスクリプトやRPGツクール等の開発ツールを試行錯誤しながら少しずつ進めているのですが、いかんせん製作が私1人で進めており、他のゲーム製作や小説の出版などを並行して作業しているため、完成時期は現状全く見通しが立たない状況です。



現在、シナリオの大枠の構成だけは出来ているので、もし当ゲームのアイデアに興味を持ってくださる企業様などがおられましたら、ぜひぜひお声かけいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします！



ーー投稿に大きな反響がありました。



あをにまる：たくさんの反響をいただけてありがたい限りです。他にも小説を書いたり、『確定申告を頑張るRPG』（※現在プロローグ版を公開中）など、色々な作品を同時並行で製作しているため、完成が一体いつになるかは正直僕にも不明ですが、なんとか時間を作りながらひとつひとつ順に手を付けて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「プレイヤー名小野妹子にしたらBLになるやん」

「これ実際完成したら、歴史の勉強の時に役に立ちそう かつての あさきゆめみし（漫画）や、その他歴史物の漫画やアニメやゲームきっかけで歴史覚えやすくなるよねー 」

「戦略シミュレーションゲーム『長屋王の野望』 とか 奈良VS京都、地獄のFPS『Call of the Emperor』 とかも希望」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。筆者も奈良出身者として「なら☆こい」の完成を首を長くして待ちたい。



なお今回の話題を提供してくれたあをにまるさんはこれまでに、奈良を舞台にした文学パロディ小説『今昔奈良物語集』（KADOKAWA）やフリーゲーム『ファイ奈良ファンタジー』など、奈良を通して歴史、国語などの学びに繋がる様々なコンテンツを発表。また今年2月26日には、新刊コメディ小説『奈良千夜一夜物語』をKADOKAWAより発売する。奈良の歴史やスポットにご興味ある方は、ぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）