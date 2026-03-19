三菱の伝説的「ランサー」の名を継いだ「グランドランサー」！

2017年に国内でのシリーズ展開を終了した、三菱のセダンおよびステーションワゴンの「ランサー」。

実はその後も、台湾市場では後継モデルとなる「グランドランサー」というモデルが登場し、販売されていました。

【画像】超カッコイイ！ これが三菱「グランドランサー」です！（36枚）

このグランドランサーも残念ながら2024年で販売を終えてしまいましたが、「最後まで残ったランサー」は一体どのようなクルマだったのでしょうか。

ランサーが初めて登場したのは1973年のこと。

それまで三菱の代表モデルだった「コルト」の後を担うモデルとして生み出されました。

この初代ランサーは1979年まで販売され、1979年には2代目、1988年には3代目と順調に進化。

最終的には7代目までシリーズ展開が続きました。（7代目はセダンが「ギャランフォルティス」、スポーツモデルは「ランサーエボリューションX」の名前で展開）

また、メインとなる「ランサー」以外にもステーションワゴンタイプや、スポーツモデルの「エボリューション」などさまざまなモデル・グレードが展開されたのも大きな特徴。

とくに「ランサーエボリューション」シリーズはラリーでの活躍もあり、多くの熱烈なファンを生み出しました。

しかし、日本では2017年でシリーズ展開を終了。

海外ではブラジル市場でも2020年で終了となり、両国で“ランサー”の系譜は途絶えてしまいました。

しかし、同じくランサーシリーズを展開していた台湾では、7代目モデルのマイナーチェンジを実施し、新たにグランドランサーの車名で販売を続けたのです。

そんなグランドランサーは、三菱とダイムラー・クライスラーが開発した「PMプラットフォーム」を採用した4ドアセダン。

ボディサイズは全長4615mm×全幅1770mm×全高1490mmで、それまで台湾で販売していた「ランサーフォルティス」（7代目「ランサー」の台湾ネーム）より若干サイズアップしています。

エクステリアは、近年の三菱車でおなじみの「ダイナミックシールド」を採用。

とくにフロントは、シャープさと力強さを兼ね備えたデザインが特徴的です。

またインテリアも高級感のある合皮をハンドルやシートに採用し、他にも10.4インチ縦形タッチモニターを搭載するなど、先進性のある作りになっていました。

パワートレインは、ギャランフォルティスにも搭載されていた1.8リッター直列4気筒エンジンを搭載。

最高出力は139馬力で、これに8速マニュアルモード付CVTを組み合わせます。

このようにして開発されたグランドランサーは、スポーティさと高級感を兼ね備ることが魅力のモデルでしたが、残念ながら三菱の想定より販売が振るわず、2024年で販売を終了。

最後まで残っていた“ランサー”の系譜も、ついに途絶えてしまったのです。

しかし昨今の自動車業界では、ホンダ「プレリュード」のように「過去の名車」の名を復活させる事例が散見されており、いつか三菱の戦略次第でランサーシリーズが復活する可能性も完全には否定できません。

かつてのランサーの栄光を知るものとして、ぜひとも期待したいところです。