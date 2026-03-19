三菱の伝説的「ランサー」の名を継いだ「グランドランサー」！ 超“正統派セダン”は「スポーティ＆高級感」がカッコイイ！ “有終の美”を飾った「最後の台湾仕様」とは！ シリーズ復活に期待も！
三菱の伝説的「ランサー」の名を継いだ「グランドランサー」！
2017年に国内でのシリーズ展開を終了した、三菱のセダンおよびステーションワゴンの「ランサー」。
実はその後も、台湾市場では後継モデルとなる「グランドランサー」というモデルが登場し、販売されていました。
【画像】超カッコイイ！ これが三菱「グランドランサー」です！（36枚）
このグランドランサーも残念ながら2024年で販売を終えてしまいましたが、「最後まで残ったランサー」は一体どのようなクルマだったのでしょうか。
ランサーが初めて登場したのは1973年のこと。
それまで三菱の代表モデルだった「コルト」の後を担うモデルとして生み出されました。
この初代ランサーは1979年まで販売され、1979年には2代目、1988年には3代目と順調に進化。
最終的には7代目までシリーズ展開が続きました。（7代目はセダンが「ギャランフォルティス」、スポーツモデルは「ランサーエボリューションX」の名前で展開）
また、メインとなる「ランサー」以外にもステーションワゴンタイプや、スポーツモデルの「エボリューション」などさまざまなモデル・グレードが展開されたのも大きな特徴。
とくに「ランサーエボリューション」シリーズはラリーでの活躍もあり、多くの熱烈なファンを生み出しました。
しかし、日本では2017年でシリーズ展開を終了。
海外ではブラジル市場でも2020年で終了となり、両国で“ランサー”の系譜は途絶えてしまいました。
しかし、同じくランサーシリーズを展開していた台湾では、7代目モデルのマイナーチェンジを実施し、新たにグランドランサーの車名で販売を続けたのです。
そんなグランドランサーは、三菱とダイムラー・クライスラーが開発した「PMプラットフォーム」を採用した4ドアセダン。
ボディサイズは全長4615mm×全幅1770mm×全高1490mmで、それまで台湾で販売していた「ランサーフォルティス」（7代目「ランサー」の台湾ネーム）より若干サイズアップしています。
エクステリアは、近年の三菱車でおなじみの「ダイナミックシールド」を採用。
とくにフロントは、シャープさと力強さを兼ね備えたデザインが特徴的です。
またインテリアも高級感のある合皮をハンドルやシートに採用し、他にも10.4インチ縦形タッチモニターを搭載するなど、先進性のある作りになっていました。
パワートレインは、ギャランフォルティスにも搭載されていた1.8リッター直列4気筒エンジンを搭載。
最高出力は139馬力で、これに8速マニュアルモード付CVTを組み合わせます。
このようにして開発されたグランドランサーは、スポーティさと高級感を兼ね備ることが魅力のモデルでしたが、残念ながら三菱の想定より販売が振るわず、2024年で販売を終了。
最後まで残っていた“ランサー”の系譜も、ついに途絶えてしまったのです。
しかし昨今の自動車業界では、ホンダ「プレリュード」のように「過去の名車」の名を復活させる事例が散見されており、いつか三菱の戦略次第でランサーシリーズが復活する可能性も完全には否定できません。
かつてのランサーの栄光を知るものとして、ぜひとも期待したいところです。