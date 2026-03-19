『MUSIC AWARDS JAPAN』Spotifyユーザーの投票により受賞作品が決定する3部門の投票受付がスタート
国内最大規模の音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』（以下、『MAJ』）の一般投票部門において、Spotifyユーザーの投票により受賞作品が決定する『ベスト・オブ・リスナーズチョイス』2部門と、主要6部門のひとつ『Best Global Hit from Japan』の投票が、本日3月19日より開始された。
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今回投票対象となるのは、Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い国内ベスト・ソングを決定する賞『ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify 』、Spotifyの国内外ユーザーが一般投票を行い 海外ベスト・ソングを決定する賞『ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify』、MUSIC AWARDS JAPANの主要部門の1つで、世界でヒットした国内楽曲を讃える賞『Best Global Hit from Japan』の3部門。『ベスト・オブ・リスナーズチョイス』2部門では、Spotifyユーザーによる投票を通じて受賞作品が決定する。また、主要6部門の1つである『Best Global Hit from Japan』では、Spotify上での投票によりノミネート作品が選出される。
＜スポティファイジャパン株式会社 代表取締役 トニー・エリソン コメント＞
今回も昨年に引き続き、「MUSIC AWARDS JAPAN」において、音楽を愛するファンの皆様がSpotifyを通じてお気に入りのアーティストや楽曲を応援できる機会を提供できることを大変嬉しく思います。昨年は国内外多くのSpotifyユーザーの皆様にご参加いただき、リスナーの声がアワードを大いに盛り上げました。今年はSpotifyプレミアムユーザーの皆様には1日最大2票まで投票いただけますが、国内外のファンの皆様が情熱を表現し、民意がルビーの受賞者を決めることを大変楽しみにしています。MAJを介して国内楽曲の世界への発信、国内市場の活性化に少しでも貢献できればと存じます。
（文＝リアルサウンド編集部）