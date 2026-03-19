菊の生産量日本一を誇る、愛知県田原市。その菊を栽培する農家に今ピンチが訪れています。

【写真を見る】｢経営を続けていけるか…｣ 深刻な水不足と重油高の“ダブルパンチ” 日本一の菊の産地がピンチ 愛知･田原市

きょう訪ねたのは、田原市で28年電照菊を栽培する渡会さんのハウスです。9棟で、年間約60万本の菊を育て出荷しています。



渡会さんの今の悩みは、深刻な水不足です。



（電照菊農家 渡会理史さん）

Q.宇連ダムの貯水率がゼロになり、この状況はどう見ている？

「田原市の農業に欠かせないのは、豊川用水の宇連ダムの水ですので、そこが（貯水率）0%ということは、今後も水をどう確保するかすごく心配」

スプリンクラーの数を半分に…水やりのむら無くす

東三河の水瓶「宇連ダム」は、3月17日に貯水率がゼロに。このため、田原市など東三河の5つの市は、節水率が水道用水25%、農業・工業用水は45%に引き上げられました。

（渡会さん）

Q.節水率が45%に引き上げられて、どう思う？

「まず水圧が抑えられているので、散水する箇所を少し制限して、しっかり水がかかるような対策をしている」



節水率の引き上げで水圧が弱まり、十分な範囲への散水が不可能になったのです。



渡会さんは一度に使用するスプリンクラーの数を半分にして水圧を保ち、水やりのむらを無くす工夫をしていますが…

節水の影響は菊の生育にも…

（渡会さん）

「生育が悪くなるので、長くできなかったり、花芽を作りにくくなる影響が出てくる」

菊の出荷には、85センチ程の長さが必要です。しかし、十分な水を与えられないと長さが足りなくなり、価格に影響します。



（渡会さん）

Q.1本あたりの価格の差はどれくらいに？

「だいたい（1本）15円前後の価格差が出てくると思う」

Q.15円となると、かなり痛手では？

「本当に水が使えなくなり、そんな状況になるとかなり痛手」

暖房に必要な重油「1リットル38円」もの値上げ…

渡会さんの悩みは、他にも…



（渡会さん）

「生育に17～18℃くらいの温度が必要になってくるので、暖房機で（温度を）保っている」

Q.今の時期も、暖房はフル稼働？

「夜間 結構頻繁に動いている」

イラン情勢を背景に、急騰する燃料価格が暖房を稼働させるのに負担となっています。



重油価格は、これまで1リットル106円ほど。しかし、仕入れ先からは3月30日の出荷分から、1リットル144円になると連絡が…実に、38円もの値上げです。



（渡会さん）

Q.どれくらいの量の重油を使う？

「この部屋のサイズで、（4か月に）大体6000～8000リットル」



暖房は、温かくなる4月中までは必要です。不安は、この先もつきまといます。

「経営を続けていけるか 真剣に考えていかないと」

（渡会さん）

「補助金などで、一時は良くなったとしても、継続的に続くとは限らない。世界情勢も安定して、気持ち良く菊を作れる状況になってほしい」



日本一の菊の産地へのダブルパンチ。初めて経験する危機だということです。

（渡会さん）

「今後、本当に経営を続けていけるか真剣に考えていかないといけない」