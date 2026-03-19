news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「金閣寺近くの“廃屋”行政代執行 約40年前から“違法状態”」についてお伝えします。

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18日に行われていたのは、京都市が違法建築を撤去するために踏み切った行政代執行。現場は、世界遺産・金閣寺から直線距離でおよそ1キロの場所。去年5月に取材した際には、住宅街を進むと廃屋が突如として現れました。京都市によると、この地域には市の許可なく建築物を建てることはできませんが、40年ほど前に違法に建築されるようになったといいます。

遠くから見ても…

記者「今にも崩れそうなのがわかります」

非常に危険な状態です。さらにその周辺には…

記者「木材が積み上げられたり、自転車も置いてあります」

不法投棄されたとみられる車まで。

近隣住民「物がガラガラと落ちてきたり（物を）燃やしたりもしていた。燃やしたカスが飛んできたり」

京都市は去年1月、この建物について、倒壊すると麓の住宅に被害が及ぶ恐れがあるとして所有者に対し建物の解体を命令。持ち主の親族が200万円を支払い、建物部分を撤去しましたが、京都市は新たにコンクリートの土台部分も危険と判断。盛り土などを撤去する行政代執行が実施されたのです。費用は持ち主に請求されます。

今後、コンクリートブロックや盛り土などの撤去を進め、9月末をめどに作業を終える見込みだということです。