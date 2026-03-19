『おはよう！ももクロChan』放送終了を発表 『ももクロちゃんと！』に続きももクロ冠番組2番組が3月で終了に
アイドルグループ・ももいろクローバーZの冠番組であるBS朝日『おはよう！ももクロChan』（毎週金曜 前5：00）が、3月で終了することが明らかになった。19日、番組公式サイト、公式SNSで発表された。テレビ朝日系『ももクロちゃんと！』も先日、番組が終了することが発表されており、2つの冠番組が3月で終了することとなった。
【写真】『おはよう！ももクロChan』放送終了を発表した投稿
公式サイトでは「番組HPで発表がありました通り、『おはよう!ももクロChan』は3月で終了することとなりました。番組を応援してくださった視聴者の皆様、ゲストの皆様、東京03飯塚さん、そしてももクロメンバーの皆様、本当にありがとうございました」と感謝とともに番組終了を報告。
続けて「3月27日がBSでの最終回となりますが、プラス4回logirl限定の特別編を配信致しますので、そちらもお楽しみ頂けますと幸いです。番組スタッフ一同」と伝えた。
【写真】『おはよう！ももクロChan』放送終了を発表した投稿
公式サイトでは「番組HPで発表がありました通り、『おはよう!ももクロChan』は3月で終了することとなりました。番組を応援してくださった視聴者の皆様、ゲストの皆様、東京03飯塚さん、そしてももクロメンバーの皆様、本当にありがとうございました」と感謝とともに番組終了を報告。
続けて「3月27日がBSでの最終回となりますが、プラス4回logirl限定の特別編を配信致しますので、そちらもお楽しみ頂けますと幸いです。番組スタッフ一同」と伝えた。