【お天気どうなる】“3連休は行楽日和”朝は冷え込む 22日の最高気温18度は4月中旬ごろの気温
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。
小野 和久 気象予報士：
あす20日からの3連休、天気のポイントです。
小野：
連休中は晴れますが、放射冷却現象が強まり、朝は冷え込むでしょう。22日・日曜日、日中は18度まで上がります。一日の気温差にご注意ください。
あす20日・朝9時の予想天気図です。
小野：
高気圧に覆われて晴れます。放射冷却現象が強まり、朝は冷え込むでしょう。能登では前線の影響を受け、午後、雨が降るかもしれません。
小野：
あす20日からの3連休は晴れます。連休明けの23日・月曜日は、雨の降る時間があるでしょう。連休中の最低気温は 2～3度。場所によっては、氷点下まで下がります。
市川：
22日・日曜日の最高気温18度って…
小野：
4月20日ごろの気温です。
市川：
ひと月先の暖かさじゃないですか。
小野：
19日に発表された1か月予報をみてみますと…
小野：
気温はこの先も平年より高いまま進みそうです。雨量は平年並みに近いですが、日照時間は、4月に入ると平年並みか少ない見込みです。
市川：
19日に東京は、桜の開花が発表されましたけど、石川は？
小野：
東京は去年より5日早い開花でしたが、金沢の標本木は、去年と同じくらいの3月29日ごろ、平年より少し早くなりそうです。
市川：
だんだん早くなってきますね。