市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。



小野 和久 気象予報士：

あす20日からの3連休、天気のポイントです。

小野：

連休中は晴れますが、放射冷却現象が強まり、朝は冷え込むでしょう。22日・日曜日、日中は18度まで上がります。一日の気温差にご注意ください。



あす20日・朝9時の予想天気図です。

小野：

高気圧に覆われて晴れます。放射冷却現象が強まり、朝は冷え込むでしょう。能登では前線の影響を受け、午後、雨が降るかもしれません。





気象台の 週間予報です。

小野：

あす20日からの3連休は晴れます。連休明けの23日・月曜日は、雨の降る時間があるでしょう。連休中の最低気温は 2～3度。場所によっては、氷点下まで下がります。



市川：

22日・日曜日の最高気温18度って…



小野：

4月20日ごろの気温です。



市川：

ひと月先の暖かさじゃないですか。



小野：

19日に発表された1か月予報をみてみますと…

小野：

気温はこの先も平年より高いまま進みそうです。雨量は平年並みに近いですが、日照時間は、4月に入ると平年並みか少ない見込みです。



市川：

19日に東京は、桜の開花が発表されましたけど、石川は？



小野：

東京は去年より5日早い開花でしたが、金沢の標本木は、去年と同じくらいの3月29日ごろ、平年より少し早くなりそうです。



市川：

だんだん早くなってきますね。

