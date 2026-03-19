今週末の「ASIA esports EXPO 2026」、G TUNEがゲーミングPCの機材協賛とブース出展
マウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G TUNE」は、2026年3月21日（土）/ 22日（日）に開催される、愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会および日本eスポーツ協会主催の「ASIA esports EXPO 2026」に、機材協賛およびブース出展を行うと発表した。
G TUNEがASIA esports EXPO 2026の運営をサポート
PCプラットフォームの競技種目で使用される機材の協賛を通じて、イベント運営をサポートする。会場に出展するブースでは、G TUNEの試遊体験や、競技でも使用されているiiyamaのゲーミングディスプレイ「G-MASTER GB2591HSU-B1J」などの景品が当たる来場者参加型の抽選キャンペーンを展開する。
ASIA esports EXPO 2026は入場無料(ステージ観覧席は有料)。3月21日と22日の両日とも10時〜20時の開催。会場はAichi Sky Expo(愛知県国際展示場/愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号)で、マウスコンピューターのG TUNEブースは会場展示ホールD内。
G TUNEがASIA esports EXPO 2026の運営をサポート
PCプラットフォームの競技種目で使用される機材の協賛を通じて、イベント運営をサポートする。会場に出展するブースでは、G TUNEの試遊体験や、競技でも使用されているiiyamaのゲーミングディスプレイ「G-MASTER GB2591HSU-B1J」などの景品が当たる来場者参加型の抽選キャンペーンを展開する。
ASIA esports EXPO 2026は入場無料(ステージ観覧席は有料)。3月21日と22日の両日とも10時〜20時の開催。会場はAichi Sky Expo(愛知県国際展示場/愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号)で、マウスコンピューターのG TUNEブースは会場展示ホールD内。