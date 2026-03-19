震災から2年で「笑顔が戻ってきた」 羽田美智子が見た“第2の故郷”能登の再生
震災からの復興は、どこまで進んでいるのか――。俳優・羽田美智子が、東海テレビ、石川テレビ、福井テレビで放送されるドキュメンタリー番組『羽田美智子 笑顔芽吹く旅〜春、石川・能登へ〜』(22日16:55〜)で、“第2の故郷”と語る石川・能登を再訪し、その“今”を見つめる。
羽田美智子
この番組は、2024年1月1日に発生した能登半島地震から2年を迎える石川・能登を舞台に、復興へと歩みを進める“いま”の姿に触れる旅ドキュメンタリー。羽田は、これまで出演してきた東海テレビ制作ドラマ『花嫁のれん』をきっかけに石川県と深い縁を持ち、継続的に現地を訪れ、ボランティア活動などを通じて支援を続けてきた。
今回は、そんな“第2の故郷”とも呼ぶ能登を再訪。観光地やグルメを巡りながら、復興に取り組む人々と出会い、震災を乗り越えて前を向く地域の現在地を伝える。
ロケ後、羽田は「この1年で本当に復興が進んでいる印象がある」と語り、「笑顔が戻ってきているのがうれしかった」と実感を明かす。また、街並みについても「生まれ変わってきている印象」と変化を感じ取った様子だ。
能登の魅力については、「野菜、魚、米、水、塩など、すべての食べ物がやさしい味」と表現し、「そこに住む人たちもやさしくてあたたかい」とコメント。「能登の土壌が生み出すものはみんなやさしくなるのかな」と語っている。
さらに視聴者に向けて、「観光することがボランティアになる」と呼びかけ、「ぜひ現地に足を運び、交流してほしい」とメッセージを寄せた。温泉や土産店の再開、新たな店舗の誕生など、訪れる楽しみも広がっているという。
【編集部MEMO】
。「花嫁のれん」とは花嫁が婚家の仏間に掛けられた加賀友禅の暖簾をくぐるという金沢伝統の婚礼儀式。羽田は、創業100年を誇る老舗旅館「かぐらや」で女将修業にはげむ奈緒子を演じた。
羽田美智子
この番組は、2024年1月1日に発生した能登半島地震から2年を迎える石川・能登を舞台に、復興へと歩みを進める“いま”の姿に触れる旅ドキュメンタリー。羽田は、これまで出演してきた東海テレビ制作ドラマ『花嫁のれん』をきっかけに石川県と深い縁を持ち、継続的に現地を訪れ、ボランティア活動などを通じて支援を続けてきた。
ロケ後、羽田は「この1年で本当に復興が進んでいる印象がある」と語り、「笑顔が戻ってきているのがうれしかった」と実感を明かす。また、街並みについても「生まれ変わってきている印象」と変化を感じ取った様子だ。
能登の魅力については、「野菜、魚、米、水、塩など、すべての食べ物がやさしい味」と表現し、「そこに住む人たちもやさしくてあたたかい」とコメント。「能登の土壌が生み出すものはみんなやさしくなるのかな」と語っている。
さらに視聴者に向けて、「観光することがボランティアになる」と呼びかけ、「ぜひ現地に足を運び、交流してほしい」とメッセージを寄せた。温泉や土産店の再開、新たな店舗の誕生など、訪れる楽しみも広がっているという。
【編集部MEMO】
。「花嫁のれん」とは花嫁が婚家の仏間に掛けられた加賀友禅の暖簾をくぐるという金沢伝統の婚礼儀式。羽田は、創業100年を誇る老舗旅館「かぐらや」で女将修業にはげむ奈緒子を演じた。