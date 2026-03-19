アジア株 軒並み下落、香港株は大幅反落 アジア株 軒並み下落、香港株は大幅反落

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東京時間17:34現在

香港ハンセン指数 25500.58（-524.84 -2.02%）

中国上海総合指数 4006.55（-56.43 -1.39%）

台湾加権指数 33689.68（-658.90 -1.92%）

韓国総合株価指数 5763.22（-161.81 -2.73%）

豪ＡＳＸ２００指数 8497.79（-142.85 -1.65%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74819.38（-1884.75 -2.46%）



１９日のアジア株は軒並み下落。米国での早期利下げ観測の後退や米国株の下落、中東情勢の緊迫化による原油高を受けて、エネルギー関連株を除くと売り優勢で推移した。豪州株は大幅反落。素材株やハイテク株、不動産株など下げが目立った。



上海総合指数は大幅反落。金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、酒造会社の貴州茅臺酒、保険大手の中国人寿保険、化学繊維メーカーの恒力石化、鉱物生産会社の山東黄金礦業、石炭会社の陝西煤業、航空機部品メーカーの中国航発動力、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技が売られた。



香港ハンセン指数は大幅反落。インターネット関連サービスの騰訊控股（テンセント・ホールディングス）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、不動産会社の新鴻基地産発展（サンフンカイ・プロパティーズ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は大幅反落。鉱物・素材関連会社のアイペリオンＸ、アルミニウム製品のアルコア、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、会計システム会社のゼロ、不動産開発のセンターグループ、不動産投資信託のＧＰＴグループ、銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズが売られた。

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