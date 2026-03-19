ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６９、伊８３ｂｐ　再び拡大、リスク回避で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　2.965
フランス　　　3.657（+69）
イタリア　　　3.791（+83）
スペイン　　　3.48（+52）
オランダ　　　3.118（+15）
ギリシャ　　　3.792（+83）
ポルトガル　　　3.417（+45）
ベルギー　　　3.572（+61）
オーストリア　3.283（+32）
アイルランド　3.232（+27）
フィンランド　3.258（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）