ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６９、伊８３ｂｐ 再び拡大、リスク回避で
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６９、伊８３ｂｐ 再び拡大、リスク回避で
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.965
フランス 3.657（+69）
イタリア 3.791（+83）
スペイン 3.48（+52）
オランダ 3.118（+15）
ギリシャ 3.792（+83）
ポルトガル 3.417（+45）
ベルギー 3.572（+61）
オーストリア 3.283（+32）
アイルランド 3.232（+27）
フィンランド 3.258（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.965
フランス 3.657（+69）
イタリア 3.791（+83）
スペイン 3.48（+52）
オランダ 3.118（+15）
ギリシャ 3.792（+83）
ポルトガル 3.417（+45）
ベルギー 3.572（+61）
オーストリア 3.283（+32）
アイルランド 3.232（+27）
フィンランド 3.258（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）