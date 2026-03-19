県産品の輸出拡大を目指して。



県と県内企業が３月、アメリカとオーストラリアの現地イベントに参加し、県産品を売り込みました。



「おいしい！」

「この牛肉はとてもおいしいよ。500グラムくらい買って帰って、全部一人で食べたいね」



現地のバイヤーたちをうならせていたのは、信州プレミアム牛肉のステーキ。アメリカ・カリフォルニア州で今月、自然食品やオーガニック製品などを一堂に集めた世界最大級の展示商談会が開かれ、県内8つの事業者が自社の商品を売り込みました。





並んだのは七味唐辛子や日本酒といった県内ではおなじみの商品。こうしたその土地ならではの商品が今、バイヤーたちの注目を集めているといいます。イベント関係者「こちらでは、高品質かつ日本人が作った本物の商品が求められています。長野県も高い商品力を持っていると思います」一方こちらは、オーストラリア西部に位置する都市・パース。今年で12回目となるジャパンフェスティバルに県が初めてブースを出しました。この日は県内4つの事業者が参加。まぜご飯といったコアな日本食にも関心が集まっていました。「これはしょうがを入れたまぜご飯です」「辛くないかい？」「いいえ、しょうが好きならお薦めですよ」県などによりますと、豊富な資源に恵まれる西オーストラリア州は、一人当たりのGDPが日本のおよそ3倍と魅力的な市場です。一方、日本食の認知度はそれほど高くなく、県は輸出拡大のチャンスと捉えています。県産業労働部営業局 近藤孔明参事「やはり現地に行ってみると、北米とオーストラリアは豊かですし、購買力が違う。引き続き北米とオーストラリアを中心にやっていきたい」県では今後も海外と取引ができるチャンスをつくっていきたいとしています。