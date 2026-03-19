25年に日本サッカー殿堂入りした元日本代表DFの井原正巳氏（58）が19日、千葉市内でレリーフ贈呈式に出席し、英国遠征に臨む森保ジャパンにエールを送った。

31日（日本時間4月1日）のイングランド戦はサッカーの聖地ウェンブリー競技場が舞台。日本代表にとっては実に31年ぶりとなる。前回95年の対戦時にピッチに立ち、聖地で日本人初得点を挙げたのが井原氏だった。日本代表の森保監督から花束を受け取り、「W杯に向けた試金石になる。いい試合をして、日本のサッカーファミリーたちに可能性がある、優勝を狙えるというようなゲームをしてほしい」と話した。

日本代表でともにプレーした森保監督は「後ろからいつも安心をいただきながら思い切ってプレーさせていただいた。素晴らしい思い出です」と先輩を祝福。「ドーハの悲劇というアメリカのW杯に行けなかった経験から、98年のフランスW杯ではアジアの厚い壁を打ち破っていただき、世界の扉を開いていただいた。我々は8大会連続で世界に挑むことができる。日本代表の熱い血が脈々と受け継がれていると思うので、思い切って我々の力を全てぶつけて挑みたい」と思いを強くした。

現役時代に「アジアの壁」と称された井原氏は国際Aマッチ122試合出場。日本が初出場した98年W杯フランス大会で主将を務めた。昨年9月の掲額式典は韓国2部水原でコーチを務めていたため欠席していた。現在は充電中といい「まだまだサッカーに対する情熱は衰えていません。日本サッカーの発展のために精いっぱい精進していきます」と語った。