競泳日本選手権の女子100メートルバタフライ決勝が19日に行われ、池江璃花子選手がトップの57秒49でフィニッシュし優勝しました。

池江選手はスタートから積極的な泳ぎを展開。前半の50メートルを26秒台で折り返すと、そのままトップをキープします。最後は少し失速し国際大会派遣標準記録の56秒93には届かなかったものの、1位の57秒49でフィニッシュ。予選から立て直し優勝を飾りました。

レース後に池江選手は予選では目標タイムを出せなかったと明かし「落ち込んでいたんですけど、パリの選考会では泳げていたので、絶対速く泳げるはずだと信じて、最後だいぶ浮いてしまったんですけど、とりあえず7秒前半を出せてよかったと思います」と自分の泳ぎを評価しました。

また納得できないタイムで終えた予選から修正した部分については「正直、完全に自信がなくなってしまって…それでも振り返ると、そりゃ遅いタイムになるよなという泳ぎはしていた。そこを改善するだけでタイムも一気に上がるというのは確信していたので気持ちを切り替えることが出来ました。テンポを上げて泳がなければいけないんですけど、最近はそこがうまく泳げていなかったので、とにかくそこを意識して泳ぎました」と明かしました。