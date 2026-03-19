ぼる塾・あんりがまさかの姿に…絶妙ポーズに「似てる」「上手いな」と絶賛飛ぶ

3月15日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う人気企画「メモドライブ」の後編が放送された。

パーティーの最後におこなわれたプレゼント交換で、あんり（ぼる塾）の新ネタが爆誕…!?

【映像】バッテリィズ・エースがあの大投手のモノマネをぼる塾・あんりに指導

有吉弘行、あんり、エース（バッテリィズ）、橋本直（銀シャリ）、南條庄助（すゑひろがりず）、町田和樹（エバース）が参加したメモドライブは、後編のパーティー編へ。

食事を楽しんだあと、ラストはお待ちかね“プレゼント交換”の時間となった。

有吉の発案で、各々が買い出し時に予算3000円でプレゼントを用意しており、中身が見えない状態で全員が１つプレゼントを受け取る。

美容用品やおもちゃなど、それぞれが趣向を凝らしたプレゼントが明らかになっていくなか、あんりが手にした袋に入っていたのは、ニューエラのロサンゼルス・ドジャースのキャップだった。

用意したのは有吉。「被る人によってはドラゴンズに見えるかなと思った」という有吉は、キャップを被ったあんりを見て「あんりちゃんはドラゴンズに見えて…」と笑い出す。それでも「ちょっと“外し”でいいなという感じ」と着こなしを称賛した。

ドラゴンズに見えるという言葉に、エースも「山本昌っぽい」と乗っかる。「山本昌さん…？」とドラゴンズで一時代を築いた投手のことがピンときていない様子のあんりだったが、エースは「１回構えてもらって」とグローブを構えるポーズを要求する。

これにあんりが応えると、一同「似てる」「上手いな」と爆笑。有吉が「（ドラゴンズの本拠地である）名古屋でやったらめっちゃウケると思う」と笑うと、あんりも「名古屋の営業とかありますから」とまんざらでもなさそうだった。