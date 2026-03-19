長友佑都がAIボイスレコーダー新CMに登場「最高の状態でW杯に立つ目標に向けて」
日本代表DF長友佑都が、AI議事録ソリューションを展開するPlaud(プラウド)社の新CMに起用された。23日よりWEBで公開、28日よりテレビにて順次放映が開始される。
プラウド社は2021年にアメリカ・サンフランシスコで設立された議事録ソリューションを展開するテクノロジーカンパニーで、25年7月にはFC東京とオフィシャルパートナー契約を結んでいる。
19日に都内でCM発表会が行われ、長友はビデオ出演。新製品のAIボイスレコーダーについて「新しい時代が来ていると感じる。常に進化し続けている」と感想を語ると、「自分自身も最高の状態でW杯に立つ目標に向けて挑戦している。皆さんも一緒に最高の成果を目指して挑戦しましょう」と呼び掛けた。
なお長友はこの日、14日の水戸戦で負った負傷が右ハムストリング肉離れだったと公表。同日発表になったイギリス遠征を行う日本代表メンバーから外れていた。
プラウド社は2021年にアメリカ・サンフランシスコで設立された議事録ソリューションを展開するテクノロジーカンパニーで、25年7月にはFC東京とオフィシャルパートナー契約を結んでいる。
19日に都内でCM発表会が行われ、長友はビデオ出演。新製品のAIボイスレコーダーについて「新しい時代が来ていると感じる。常に進化し続けている」と感想を語ると、「自分自身も最高の状態でW杯に立つ目標に向けて挑戦している。皆さんも一緒に最高の成果を目指して挑戦しましょう」と呼び掛けた。
なお長友はこの日、14日の水戸戦で負った負傷が右ハムストリング肉離れだったと公表。同日発表になったイギリス遠征を行う日本代表メンバーから外れていた。