C大阪DF大畑歩夢、フィールドプレーヤー史上初のJ1月間ベストセーブ受賞!! 京都ルーキーMF尹星俊は2月ヤングプレーヤー賞
Jリーグは19日、J1の月間表彰を発表した。
月間ベストセーブはEASTから鹿島アントラーズのGK早川友基、WESTからセレッソ大阪のDF大畑歩夢が選ばれた。
日本代表の早川は第2節・横浜F・マリノスで1点リードの後半39分、ゴール前にこぼれたボールでシュートを放たれるも間合いを詰めながら左手一本のスーパーセーブ。選考委員からは「文字通り、シューターの前に立ちはだかった」「迅速な判断と対応が光った圧巻のプレー」といった絶賛の声が出た。
大畑は昨年に新設された月間ベストセーブ賞で、J1ではフィールドプレーヤーとして史上初の受賞となった。対象は第3節・サンフレッチェ広島戦の前半21分、ペナルティエリア左から放たれたシュートがGKを通過してゴール右に向かったシーン。危機を察知していた大畑がゴールカバーに入ると、やや後方に飛んできたボールをジャンプしながら蹴り出すアクロバティッククリアでピンチを凌いだ。
月間ヤングプレーヤー賞は浦和レッズのMF早川隼平と京都サンガF.C.のMF尹星俊が受賞した。20歳の早川は2月の4試合中2試合で終盤から出場して1得点。尹はアカデミー出身のルーキーで、第3節に先発してプロデビューを飾ると以降は先発での出場が続いている。
月間ベストセーブはEASTから鹿島アントラーズのGK早川友基、WESTからセレッソ大阪のDF大畑歩夢が選ばれた。
日本代表の早川は第2節・横浜F・マリノスで1点リードの後半39分、ゴール前にこぼれたボールでシュートを放たれるも間合いを詰めながら左手一本のスーパーセーブ。選考委員からは「文字通り、シューターの前に立ちはだかった」「迅速な判断と対応が光った圧巻のプレー」といった絶賛の声が出た。
明治安田Jリーグ百年構想リーグ
月間ベストセーブ賞️
【2月度】
明治安田J1百年構想リーグ
⚔️ EASTグループ 第2節
鹿島 vs 横浜FM
️ 早川友基 選手(鹿島アントラーズ)
受賞コメント・総評⏬https://t.co/zIxYzGnkGv#Jリーグ pic.twitter.com/elyee3HFw7— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) March 19, 2026
大畑は昨年に新設された月間ベストセーブ賞で、J1ではフィールドプレーヤーとして史上初の受賞となった。対象は第3節・サンフレッチェ広島戦の前半21分、ペナルティエリア左から放たれたシュートがGKを通過してゴール右に向かったシーン。危機を察知していた大畑がゴールカバーに入ると、やや後方に飛んできたボールをジャンプしながら蹴り出すアクロバティッククリアでピンチを凌いだ。
明治安田Jリーグ百年構想リーグ— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) March 19, 2026
月間ベストセーブ賞️
【2月度】
明治安田J1百年構想リーグ
⚔️ WESTグループ 第2節
C大阪 vs 広島
️ 大畑歩夢 選手(セレッソ大阪)
受賞コメント・総評⏬https://t.co/z8yZ4TbDDX#Jリーグ pic.twitter.com/pbdksVHdLy
月間ヤングプレーヤー賞は浦和レッズのMF早川隼平と京都サンガF.C.のMF尹星俊が受賞した。20歳の早川は2月の4試合中2試合で終盤から出場して1得点。尹はアカデミー出身のルーキーで、第3節に先発してプロデビューを飾ると以降は先発での出場が続いている。