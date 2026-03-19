　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　38(　　　38)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 890(　　 890)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 697(　　 697)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　23(　　　23)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　96(　　　96)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3007(　　3007)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1616(　　1066)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 690(　　 672)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7693(　　3185)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 182(　　　90)
　　　　　 　 　 6月限　　　108851(　 42687)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1008(　　 596)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　38(　　　28)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6207(　　1943)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　84(　　　60)
　　　　　 　 　 6月限　　　 63073(　 28937)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 418(　　 418)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6105(　　6105)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 800(　　 800)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 577(　　 577)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　58(　　　58)
　　　　　 　 　 6月限　　　 28844(　 28844)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース