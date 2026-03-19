主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 38( 38)
日経225ミニ 6月限 890( 890)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 697( 697)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 23( 23)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 96( 96)
TOPIX先物 6月限 20( 20)
日経225ミニ 6月限 3007( 3007)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1616( 1066)
9月限 11( 7)
TOPIX先物 6月限 690( 672)
日経225ミニ 4月限 7693( 3185)
5月限 182( 90)
6月限 108851( 42687)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1008( 596)
9月限 38( 28)
日経225ミニ 4月限 6207( 1943)
5月限 84( 60)
6月限 63073( 28937)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 418( 418)
5月限 33( 33)
6月限 6105( 6105)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 800( 800)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 4月限 577( 577)
5月限 58( 58)
6月限 28844( 28844)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 38( 38)
日経225ミニ 6月限 890( 890)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 697( 697)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 23( 23)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 96( 96)
TOPIX先物 6月限 20( 20)
日経225ミニ 6月限 3007( 3007)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1616( 1066)
9月限 11( 7)
TOPIX先物 6月限 690( 672)
日経225ミニ 4月限 7693( 3185)
5月限 182( 90)
6月限 108851( 42687)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1008( 596)
9月限 38( 28)
日経225ミニ 4月限 6207( 1943)
5月限 84( 60)
6月限 63073( 28937)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 5)
日経225ミニ 4月限 418( 418)
5月限 33( 33)
6月限 6105( 6105)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 800( 800)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 4月限 577( 577)
5月限 58( 58)
6月限 28844( 28844)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース