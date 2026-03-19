主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6039( 2019)
TOPIX先物 6月限 1820( 1209)
日経225ミニ 6月限 4772( 4652)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 551( 416)
TOPIX先物 6月限 1487( 783)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 866( 0)
TOPIX先物 6月限 1675( 295)
日経225ミニ 6月限 5774( 5730)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2556( 1396)
TOPIX先物 6月限 1021( 945)
日経225ミニ 6月限 5080( 5067)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 28( 0)
TOPIX先物 6月限 915( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2834( 1799)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 1575( 1370)
日経225ミニ 4月限 4499( 1851)
5月限 172( 62)
6月限 67084( 23638)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 748( 560)
9月限 13( 7)
日経225ミニ 4月限 3826( 1000)
5月限 62( 44)
6月限 46436( 23052)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 321( 321)
5月限 35( 35)
6月限 4990( 4990)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 676( 676)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 88( 88)
日経225ミニ 4月限 596( 596)
5月限 26( 26)
6月限 26579( 26579)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6039( 2019)
TOPIX先物 6月限 1820( 1209)
日経225ミニ 6月限 4772( 4652)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 551( 416)
TOPIX先物 6月限 1487( 783)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 866( 0)
TOPIX先物 6月限 1675( 295)
日経225ミニ 6月限 5774( 5730)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2556( 1396)
TOPIX先物 6月限 1021( 945)
日経225ミニ 6月限 5080( 5067)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 28( 0)
TOPIX先物 6月限 915( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2834( 1799)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 1575( 1370)
日経225ミニ 4月限 4499( 1851)
5月限 172( 62)
6月限 67084( 23638)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 748( 560)
9月限 13( 7)
日経225ミニ 4月限 3826( 1000)
5月限 62( 44)
6月限 46436( 23052)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 321( 321)
5月限 35( 35)
6月限 4990( 4990)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 676( 676)
9月限 9( 9)
TOPIX先物 6月限 88( 88)
日経225ミニ 4月限 596( 596)
5月限 26( 26)
6月限 26579( 26579)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース