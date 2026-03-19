　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6039(　　2019)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1820(　　1209)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4772(　　4652)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 551(　　 416)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1487(　　 783)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 866(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1675(　　 295)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5774(　　5730)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2556(　　1396)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1021(　　 945)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5080(　　5067)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　28(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 915(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2834(　　1799)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1575(　　1370)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4499(　　1851)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 172(　　　62)
　　　　　 　 　 6月限　　　 67084(　 23638)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 748(　　 560)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　 7)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3826(　　1000)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　62(　　　44)
　　　　　 　 　 6月限　　　 46436(　 23052)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 321(　　 321)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4990(　　4990)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 676(　　 676)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　88(　　　88)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 596(　　 596)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　 6月限　　　 26579(　 26579)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース