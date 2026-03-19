外国証券 先物取引高情報まとめ（3月19日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9227( 9213)
9月限 105( 105)
TOPIX先物 6月限 10321( 10321)
日経225ミニ 4月限 7806( 7806)
5月限 396( 396)
6月限 220399( 220399)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5286( 5286)
9月限 81( 81)
TOPIX先物 6月限 11415( 11415)
日経225ミニ 4月限 1526( 1526)
5月限 223( 223)
6月限 103502( 103502)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 178( 0)
TOPIX先物 6月限 2301( 2301)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 851( 797)
TOPIX先物 6月限 2581( 2145)
日経225ミニ 4月限 59( 59)
6月限 3215( 3213)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 467( 467)
TOPIX先物 6月限 1203( 1203)
日経225ミニ 4月限 149( 149)
5月限 19( 19)
6月限 5788( 5788)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 999( 971)
TOPIX先物 6月限 1021( 1021)
日経225ミニ 6月限 3859( 3859)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4721( 4721)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 6845( 6845)
日経225ミニ 4月限 3322( 3322)
6月限 56985( 56985)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 343( 341)
TOPIX先物 6月限 1208( 1208)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 151( 151)
TOPIX先物 6月限 663( 659)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 300( 210)
TOPIX先物 6月限 114( 114)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 134( 134)
TOPIX先物 6月限 78( 78)
日経225ミニ 4月限 41( 41)
5月限 14( 14)
6月限 712( 712)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9227( 9213)
9月限 105( 105)
TOPIX先物 6月限 10321( 10321)
日経225ミニ 4月限 7806( 7806)
5月限 396( 396)
6月限 220399( 220399)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5286( 5286)
9月限 81( 81)
TOPIX先物 6月限 11415( 11415)
日経225ミニ 4月限 1526( 1526)
5月限 223( 223)
6月限 103502( 103502)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 178( 0)
TOPIX先物 6月限 2301( 2301)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 851( 797)
TOPIX先物 6月限 2581( 2145)
日経225ミニ 4月限 59( 59)
6月限 3215( 3213)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 467( 467)
TOPIX先物 6月限 1203( 1203)
日経225ミニ 4月限 149( 149)
5月限 19( 19)
6月限 5788( 5788)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 999( 971)
TOPIX先物 6月限 1021( 1021)
日経225ミニ 6月限 3859( 3859)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4721( 4721)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 6845( 6845)
日経225ミニ 4月限 3322( 3322)
6月限 56985( 56985)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 343( 341)
TOPIX先物 6月限 1208( 1208)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 151( 151)
TOPIX先物 6月限 663( 659)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 300( 210)
TOPIX先物 6月限 114( 114)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 134( 134)
TOPIX先物 6月限 78( 78)
日経225ミニ 4月限 41( 41)
5月限 14( 14)
6月限 712( 712)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース