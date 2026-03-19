　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9227(　　9213)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 105(　　 105)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10321(　 10321)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7806(　　7806)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 396(　　 396)
　　　　　 　 　 6月限　　　220399(　220399)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5286(　　5286)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　81(　　　81)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11415(　 11415)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1526(　　1526)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 223(　　 223)
　　　　　 　 　 6月限　　　103502(　103502)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 178(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2301(　　2301)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 851(　　 797)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2581(　　2145)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3215(　　3213)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 467(　　 467)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1203(　　1203)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 149(　　 149)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 6月限　　　　5788(　　5788)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 999(　　 971)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1021(　　1021)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3859(　　3859)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4721(　　4721)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6845(　　6845)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3322(　　3322)
　　　　　 　 　 6月限　　　 56985(　 56985)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 343(　　 341)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1208(　　1208)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 151(　　 151)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 663(　　 659)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 300(　　 210)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 114(　　 114)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 134(　　 134)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　78(　　　78)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　41(　　　41)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 712(　　 712)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース