　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 19327(　 16529)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19590(　 18157)
日経225ミニ　 　 4月限　　　 15798(　　9298)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 132(　　 132)
　　　　　 　 　 6月限　　　179902(　179893)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11344(　　9839)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　65(　　　65)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 24662(　 24481)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　7595(　　7095)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 129(　　 129)
　　　　　 　 　 6月限　　　146850(　146843)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1494(　　 976)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3130(　　2930)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4196(　　4196)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2663(　　1820)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7075(　　5438)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8225(　　8167)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3257(　　2482)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8367(　　6066)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　98(　　　98)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 6月限　　　　8811(　　8811)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3542(　　2963)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4622(　　4418)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7109(　　7096)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5762(　　5547)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 14467(　 12926)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3995(　　3995)
　　　　　 　 　 6月限　　　 66254(　 66254)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 769(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1342(　　1331)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 333(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2121(　　1457)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1006(　　1006)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2082(　　2082)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース