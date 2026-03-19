外国証券 先物取引高情報まとめ（3月19日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月19日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19327( 16529)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 19590( 18157)
日経225ミニ 4月限 15798( 9298)
5月限 132( 132)
6月限 179902( 179893)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11344( 9839)
9月限 65( 65)
TOPIX先物 6月限 24662( 24481)
日経225ミニ 4月限 7595( 7095)
5月限 129( 129)
6月限 146850( 146843)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1494( 976)
TOPIX先物 6月限 3130( 2930)
日経225ミニ 6月限 4196( 4196)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2663( 1820)
TOPIX先物 6月限 7075( 5438)
日経225ミニ 4月限 36( 36)
6月限 8225( 8167)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3257( 2482)
TOPIX先物 6月限 8367( 6066)
日経225ミニ 4月限 98( 98)
5月限 9( 9)
6月限 8811( 8811)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3542( 2963)
TOPIX先物 6月限 4622( 4418)
日経225ミニ 6月限 7109( 7096)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5762( 5547)
TOPIX先物 6月限 14467( 12926)
日経225ミニ 4月限 3995( 3995)
6月限 66254( 66254)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 769( 0)
TOPIX先物 6月限 1342( 1331)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 333( 0)
TOPIX先物 6月限 2121( 1457)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1006( 1006)
TOPIX先物 6月限 2082( 2082)
日経225ミニ 4月限 11( 11)
5月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19327( 16529)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 19590( 18157)
日経225ミニ 4月限 15798( 9298)
5月限 132( 132)
6月限 179902( 179893)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11344( 9839)
9月限 65( 65)
TOPIX先物 6月限 24662( 24481)
日経225ミニ 4月限 7595( 7095)
5月限 129( 129)
6月限 146850( 146843)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1494( 976)
TOPIX先物 6月限 3130( 2930)
日経225ミニ 6月限 4196( 4196)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2663( 1820)
TOPIX先物 6月限 7075( 5438)
日経225ミニ 4月限 36( 36)
6月限 8225( 8167)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3257( 2482)
TOPIX先物 6月限 8367( 6066)
日経225ミニ 4月限 98( 98)
5月限 9( 9)
6月限 8811( 8811)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3542( 2963)
TOPIX先物 6月限 4622( 4418)
日経225ミニ 6月限 7109( 7096)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5762( 5547)
TOPIX先物 6月限 14467( 12926)
日経225ミニ 4月限 3995( 3995)
6月限 66254( 66254)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 769( 0)
TOPIX先物 6月限 1342( 1331)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 333( 0)
TOPIX先物 6月限 2121( 1457)
日経225ミニ 4月限 1000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1006( 1006)
TOPIX先物 6月限 2082( 2082)
日経225ミニ 4月限 11( 11)
5月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース