「日経225オプション」4月限プット手口情報（19日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 71( 71)
シティグループ証券 50( 50)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 5( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 5( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
SBI証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 71( 71)
シティグループ証券 50( 50)
楽天証券 5( 5)
SBI証券 5( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
SBI証券 5( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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