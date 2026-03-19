日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。





◯5万4250円コール

取引高(立会内)

楽天証券 3( 3)

BNPパリバ証券 2( 2)

ABNクリアリン証券 1( 1)





◯5万4000円コール

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 6( 6)

SBI証券 8( 4)

ソシエテジェネラル証券 1( 1)

楽天証券 3( 1)









※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



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