イー・ロジット <9327> [東証Ｓ] が3月19日大引け後(18:30)に業績修正を発表。26年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の3800万円の黒字→2億0300万円の赤字(前期は1億2300万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も従来予想の2億3100万円の黒字→1000万円の赤字(前年同期は4000万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（１）売上高の修正について 当第３四半期以降、新規顧客の獲得や新規サービスの提供開始により売上ボリュームは回復基調にあるものの、既存顧客の出荷量が当初計画を下回って推移していることに加え、一部の大型案件の稼働開始時期が翌期以降にずれ込んだこと、さらには、新規商品流通事業として開始したNorthmall事業等の売上高が期初の想定に及ばなかったこと等により、売上高は前回予想を800百万円下回る見込みとなりました。（２）利益面（営業利益・経常利益・当期純利益）の修正について 売上高の減少に伴う売上総利益の低下により、営業利益、経常利益ともに前回予想を下回る見通しとなりました。経常利益及び当期純利益につきましては、上記の営業利益の減少に加え、新株式及び新株予約権の発行、処分に伴う費用等として57百万円を営業外費用として計上する見込みとなったことから、それぞれ前回予想を下回る見通しです。（３）今後の対策 今後の対策といたしましては、新規顧客に対する提案活動及びアライアンスを一層強化し、物流受託基盤の拡大を図ってまいります。さらに、既存の物流受託モデルである、顧客の売上動向に依存する構造からの脱却を目指し、新たに商品流通事業等の自社主導型ビジネスの展開を加速させることで、収益源の多様化と早期の業績回復に努めてまいります。あわせて、全社的な経費の見直しや不採算業務の合理化を通じて損益分岐点の引き下げを並行して推し進め、早期の業績回復と安定的な黒字化に努めてまいります。（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

