プロ野球・ヤクルトは19日、恒例となった明治神宮で必勝祈願を行いました。

シーズン開幕を目前に控え、明治神宮を参拝したヤクルトの選手たち。おはらいを受け、絵馬にそれぞれの誓いや抱負を記しました。

池山隆寛監督が絵馬に記したのは『優勝』という二文字。池山監督は「負けても、ただでは負けない。最後まで諦めないというところも頑張って。私の新しい監督姿を見ていただきたい」と、これまでの明るさも忘れず突き進んでいきたい思いを明かします。

キャンプでは選手のケガも相次ぎ、構想からも若干ズレがあると明かした池山監督。その中でも「試合は待ってくれませんので。どう戦っていくかというところをしっかり準備したい」と語ります。敵地・DeNA戦での開幕投手は吉村貢司郎投手。あわせて、31日からの本拠地の開幕投手は小川泰弘投手としたことを発表しました。小川投手を指名したことについては「彼なら緊張の場面で経験値を生かしてチームを救ってくれる」とし、「ベテラン石川(雅規)さんが少し出遅れてるので。投手陣のまとめ役としても頼りながら選出しました」と明かしました。

本拠地開幕では、活動休止中の球団マスコット・つば九郎も正式に復帰すると発表。池山監督は「開幕からつば九郎の人気と、勢いと、力を結集して、ファンとともに戦っていく。オープン戦で超満員の試合を経験してますので、よりシーズンも満員のお客さんが入ってくれることを願いつつ、一緒にほえながら戦いを挑みたい」と意気込みました。