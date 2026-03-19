3月19日までに、モデルでタレントのローラが自身のInstagramを更新。私服姿を披露したが、そのセレブぶりが話題となっている。

ローラは、《デニムと黒と日本家屋》と題した投稿をポスト。《今日は、久しぶりのしふく♪》と綴り、華やかな出で立ちを披露した。

「添えられた動画では、ローラさんが黒のブラ姿で佇む姿から始まり、私服に着替える様子が撮影されています。黒のボディースーツやピアス、デニムを次々と着用し、最後にはファー素材の黒いコートを羽織って、さすがの抜群のスタイルを披露しました」（芸能プロ関係者）

また、《まだ朝はちょっと寒いからおきにいりの黒のコートを羽織っておでかけ》とも綴り、気に入ったアイテムを身につけ心躍らせる様子が伝わってくる。

そんな彼女の私服姿に、コメント欄には《コーデがお洒落だぁ?》《とてもお綺麗です》と、絶賛の声が集まった。しかし、ファッション誌ライターによると、彼女の身につけているものはほとんど高級なものばかりだと指摘する。

「ローラさんが最初に見せた黒のブラは、完全オーダーメイドのランジェリーブランド『Chiyono Anne（チヨノ・アン）』のストラップレスブラ。1着3万6千円ほどする高級ブラです。さらに、最後に羽織った黒のファーコートは、人気ブランド『クレージュ』のもの。1着70万円以上の高級品です」

さらに着用していたベルトは『シャネル』、手に持つバッグは60万円から70万円もする『フィービー・ファイロ』というハイブランドのもの。総額は150万円にも上る。

ローラは2025年3月から農業を本格的に開始。現在新潟で田舎暮らしをしており、自給自足の生活を続けているが、衣服の高級指向は変わらないと前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「現地では、お米や野菜の栽培や、最近では生きている鳥を絞めて解体する様子を報告するなど、“生きる力”を学んでいます。その合間には、2025年11月にはマックスマーラのポップアップストア『THE CAMEL, timeless』のプレビューに出席するなど、モデルとしての仕事も継続中。日々の暮らしは質素でも、身につけるものはそう簡単に変えられないのでしょう。農業とファッションで分野は違えど、“ありがたみ”を感じるという点では通底しているのかもしれません」

モデルと農業という意外すぎる組み合わせは、彼女の中では必然だったのか……。