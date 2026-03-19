3月17日、不同意性交などの罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告の第2回公判が、東京地裁で開かれた。

「事件が起きたのは2024年7月30日、新宿区内に停車していたロケバスの車内です。斉藤被告はその日、初対面の女性に性的暴行を加えたとされています。

公判では被害女性とその母親も参加し、当日の様子を詳細に証言しました。斉藤被告は『肌がきれいだね』と女性に声をかけたあと、頬をつかんでキスするなどしたようです。

一方、斉藤被告は『同意してくれていると思っていた』と、起訴内容を否認しています。しかし、被害者に2500万円で示談を持ちかけるも、『示談ではなく刑事罰を望んでいる』と拒否されたことが明らかになりました。示談を蹴られたことで、実刑の可能性も高まっています」（芸能担当記者）

裁判の行方が注視されるなか、17日の公判直後、斉藤被告が広告塔を務めるバームクーヘン店「クーヘンSAITO」の公式Xが更新された。

《こんばんは お待たせしました 出店告知 山梨販売決定 3/20（金）〜3/22（日） 11:00〜18:00 山梨県甲府市》

などと、住所を明記したうえで、商品の販売を告知。添付された画像には、斉藤被告のイラストとともに《本人来店!写真撮影なども行ないます》と表示されている。

「収監されているわけではないので、登場する可能性はありますが、公判で、ロケバス内で斉藤被告がおこなった生々しい行為が明らかにされていますから、世間一般的には、相当な拒否感があることが予想されます。対面販売で売るのはなかなか厳しいのではないでしょうか。

テレビで見せていたような明るい雰囲気で、ネタをしながら販売するなら、反省の色が見えないといった批判も降りかかってくるでしょう。出てきてもメリットはなさそうですが……」（前出・芸能担当記者）

Xでも、《全く反省してないようだな》《心象も良くない》など、厳しいポストが多く書き込まれている。

斉藤被告は一貫して無罪を主張しているが、高額の示談を持ちかけている以上、被害者側からすれば“反省していない”と感じるのではないか、との意見も多い。

「有罪が確定した場合、不同意性交と不同意わいせつの罪となります。不同意性交罪は、5年以上20年以下の懲役刑です。基本的に懲役3年以下でないと執行猶予はつかないため、和解がない状況では執行猶予は難しいかもしれません。

俳優の新井浩文さんによる強制性交罪の控訴審判決（2020年）は、懲役4年の実刑でした。じつは、一審判決後に300万円の慰謝料を払って和解が成立しているため、減刑されているにもかかわらず、執行猶予はつきませんでした。和解のない斉藤さんは、現状、かなり厳しい立場といえるでしょう」（同前）

山梨でバームクーヘンを売ってる場合ではないと思うのだが……。