1リットルあたり190円を超え、史上最高値を更新したガソリンの小売価格。一方で、石川県内では大幅値下げを予告する業者も現れました。気になるガソリンの価格、今後の動向は？



車の利用者は：

「ちょっと、どうしてもガソリンを入れないということで、早く下がってくれればうれしいですね」



混乱する中東情勢をうけ、高騰するガソリン価格。



1リットルあたりの小売り価格を170円程度に抑えようと、政府は19日から補助金の支給を開始しました。





中部経済産業局・長村 美千代 課長：「(補助金の)開始前に供給された燃料って在庫ですがございますので、それを出荷しながら、徐々に1～2週間かけて170円程度に(推移する)」

今月16日時点の石川県内のレギュラーガソリンの平均価格は… 1リットルあたり191円と過去最高値に。



前週と比べ、一気に30円近く上昇。異例の値上げとなりましたが、その一方…



山東 徹也 記者：

「すでにあす値下げをするという情報が入っています。160円代後半と、かなり安くなっていますね」



政府の補助金投入に先んじて、値下げを予告する業者も…



経済産業省によりますと、石川県内にあるガソリンスタンドは、全部で321か所。



テレビ金沢は、無作為に100店舗のガソリンスタンドを独自に調査しました。

その結果、30店舗がすでに20日の値下げを決めていることが明らかになりました。



上がるのか、下がるのか、不安定な原油価格。



先行き不透明な環境は、もはや“人”への影響にとどまりません。



いしかわ動物園飼育展示・大井 毅 課長：

「ここがいしかわ動物園では、一番燃料として灯油を使っている場所になります」

いしかわ動物園では、熱帯の生き物たちを展示するコーナーは年間を通して25度で管理されています。



いしかわ動物園飼育展示・大井 毅 課長：

「真冬だったら燃料代がかかって、頭を抱えていた状況になっていた。石油・原油が安定して入ってきたらいいなと」



一方、ガソリンスタンドの店舗では…



事業者は：

「お客さんの入りはそんなに変わらないんですけども、一般ユーザーのお客様の指定給油は多いと思います」



こちらのスタンドでは、先週1リットル191円にしたレギュラーガソリン。

競合店舗の様子を見ながら、価格調整のタイミングを見計らっているということですが…



給油した人：

「埼玉の方に用事がありまして、どうしてもガソリン入れないとってところでして、車を使うか悩んだのですが、荷物があるので厳しいながらしょうがない」



わずか1週間の間に、30円近く乱高下したガソリン価格。



政府は、小売価格が170円を超える分は全額補助する方針で、軽油・重油・灯油にも同額の補助が行われます。

