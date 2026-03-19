テレビ金沢NEWS

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1リットルあたり190円を超え、史上最高値を更新したガソリンの小売価格。一方で、石川県内では大幅値下げを予告する業者も現れました。気になるガソリンの価格、今後の動向は？

車の利用者は：
「ちょっと、どうしてもガソリンを入れないということで、早く下がってくれればうれしいですね」

混乱する中東情勢をうけ、高騰するガソリン価格。

1リットルあたりの小売り価格を170円程度に抑えようと、政府は19日から補助金の支給を開始しました。

中部経済産業局・長村 美千代 課長：
「(補助金の)開始前に供給された燃料って在庫ですがございますので、それを出荷しながら、徐々に1～2週間かけて170円程度に(推移する)」

今月16日時点の石川県内のレギュラーガソリンの平均価格は…　1リットルあたり191円と過去最高値に。

前週と比べ、一気に30円近く上昇。異例の値上げとなりましたが、その一方…

山東 徹也 記者：
「すでにあす値下げをするという情報が入っています。160円代後半と、かなり安くなっていますね」

政府の補助金投入に先んじて、値下げを予告する業者も…

経済産業省によりますと、石川県内にあるガソリンスタンドは、全部で321か所。

テレビ金沢は、無作為に100店舗のガソリンスタンドを独自に調査しました。

その結果、30店舗がすでに20日の値下げを決めていることが明らかになりました。

上がるのか、下がるのか、不安定な原油価格。

先行き不透明な環境は、もはや“人”への影響にとどまりません。

いしかわ動物園飼育展示・大井 毅 課長：
「ここがいしかわ動物園では、一番燃料として灯油を使っている場所になります」

いしかわ動物園では、熱帯の生き物たちを展示するコーナーは年間を通して25度で管理されています。

いしかわ動物園飼育展示・大井 毅 課長：
「真冬だったら燃料代がかかって、頭を抱えていた状況になっていた。石油・原油が安定して入ってきたらいいなと」

一方、ガソリンスタンドの店舗では…

事業者は：
「お客さんの入りはそんなに変わらないんですけども、一般ユーザーのお客様の指定給油は多いと思います」

こちらのスタンドでは、先週1リットル191円にしたレギュラーガソリン。

競合店舗の様子を見ながら、価格調整のタイミングを見計らっているということですが…

給油した人：
「埼玉の方に用事がありまして、どうしてもガソリン入れないとってところでして、車を使うか悩んだのですが、荷物があるので厳しいながらしょうがない」

わずか1週間の間に、30円近く乱高下したガソリン価格。

政府は、小売価格が170円を超える分は全額補助する方針で、軽油・重油・灯油にも同額の補助が行われます。