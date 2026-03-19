3月18日、インフルエンサーの宮崎麗果こと黒木麗香被告の初公判が東京地裁で開かれた。法人税など約1億5700万円を脱税したとして法人税法違反などの罪に問われている彼女が、法廷で口を開き、その内容が話題となっている。

「これまで、彼女のInstagramでは、高級車やバッグなどの写真があふれ、そのセレブぶりが話題となっていました。東京国税局による告発によって、2025年12月24日に巨額の脱税が発覚。その後、セレブ写真などは次々と削除されています。

一定期間の活動休止を経て、2026年2月にストーリーズで投稿を再開。謝罪と反省の意を綴っていました」（芸能ジャーナリスト）

起訴状によると、黒木が代表を務める広告代理業『Solarie（ソラリエ）』の所得約4億9000万円を隠し、法人税など約1億5700万円を脱税したという。

「黒木被告は、メガネとマスクを着用して出廷。裁判官と傍聴席に向けて深々と頭を下げました。さらに、起訴内容を問われると『間違いありません』と、小声ながらしっかりと認めた形となりました」（前出・芸能ジャーナリスト）

自らの口で脱税を認めた黒木。そんなニュースに、Xでは《すっげ一極悪》《これねぇ…タチが悪いのよねえ》《悪どいにも程がある》といった厳しい声が並んだ。

Instagramのフォロワーは50万人を誇り、PRしたものは爆売れするなど、大きな支持を得ていた黒木。しかし、今回の脱税でその信頼は一気に崩壊した。

「今回の脱税は、黒木被告が、別会社に架空の業務委託費を計上するかたちでおこなわれました。さらに、黒木被告は同社に1000万円以上を支払い、国税局の調べに対して口裏合わせを要請するなど、かなり悪質だと言っていいでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

裁判が始まり、徐々に明らかになる脱税の詳細。今後のインフルエンサーとしての復活は絶望的なのではないかと、前出・芸能ジャーナリストは指摘する。

「彼女が開発に携わるスキンケア・ヘアケアブランド『GENiS（ジェニス）』は、3月に入ってからも新商品が発売されるなど、引き続き動いています。しかし、脱税の事実を認めたことや、悪質さから、実刑になる可能性も否定できません。イメージが大事なインフルエンサーとしての活躍は、かなり痛手をこうむることが予想されます」

宮崎の夫にも動きがあった。

「2021年12月に結婚した元EXILEのパフォーマー・黒木啓司さんですね。事件発覚以後、夫婦はこれまでの “セレブ投稿” を次々と削除していました。報道の影響を考慮したのか、子どもたちが写った家族写真も軒並み削除されています。

黒木さんに至っては、3月時点で夫婦の “仲よし写真” も削除。8日には、ストーリーズで朝日の写真をあげながら『新しい1日の始まり』と意味深な言葉を残しており、SNS上では離婚を疑う声まで噴出しました。

“夫” からの信頼まで失ったとなると、家族崩壊の危機も迫ります」

はたして、今後の行方はーー。