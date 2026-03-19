40年以上に渡って石川県の小松市民に親しまれてきた移動図書館が今月末でその幕を閉じます。19日、小松市内の小学校でお別れのセレモニーが行われました。



図書館から離れた場所に住む人に本を届けるため、1985年に運行が始まった移動図書館「みどり号」。



2代目となる現在の車両は、四半世紀にわたって小松市内の小学校などを巡回してきましたが、老朽化に加え、ネットの普及などで貸し出しする本の数が減ったことなどから、今月末での廃止が決まりました。

19日は、巡回先でもある国府小学校の児童らが乗務員に感謝状を贈りました。



「これまでいろんな地域を回り、たくさんの本との出会いを届けて下さいました」



児童らは、学校にやってきたみどり号と記念撮影をするなどして、別れを惜しんでいました。



児童は：

「読書の楽しさを教えてくれたので、ありがとうの気持ちでいっぱいです」

「(みどり号への)思いを、今からの読書人生に紡いでいこ うと思いました」

みどり号乗務員は：

「これ(感謝状)宝物になりますね」「ね、本当に最高やね」



小松市は20日から3日間、市立図書館で「みどり号」を特別開放し、多くの市民に見てもらうことにしています。

