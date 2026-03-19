ミュージカル『愛の不時着』日本人キャスト版7月上演！ 三山凌輝、花乃まりあら出演
三山凌輝、花乃まりあが出演するミュージカル『愛の不時着』が、7月12日〜26日に東京・THEATER MILANO-Za、7月31日〜8月2日に大阪・東京建物Brillia HALL箕面にて上演されることが決定した。
【写真】『愛の不時着』脚本家が破綻寸前の夫婦を描くNetflix『涙の女王』
韓国のtvNで2019年から2020年に放送されたドラマ『愛の不時着』は、Netflixで世界190ヵ国に配信され、日本で第4次韓流ブームを巻き起こした大ヒット作。アジア最大級のコンテンツ授賞式AACAで最高のドラマシリーズ賞を受賞するなど、世界的な人気を獲得した。
2022年9月には韓国でミュージカル化され、日本上演を望む声を受けて、2024年2月に日本初演が実現。実力派キャストによる歌と演技が話題を呼び、同年7月には異例のスピードで再演、さらに2025年12月には大阪公演も行われた。2024年末には宝塚歌劇団による日本版公演も初上演されるなど、その勢いはとどまることを知らず、現在もなお根強い人気を誇っている。
そして2026年。脚本パク・へリム、演出パク・ジヘ、音楽イ・サンフンという、韓国でミュージカル『愛の不時着』を創り上げたクリエイター陣のもと、日本人キャスト版の多彩な出演者がそろった。
芸術学校でピアノを学びながらも、亡き兄に代わり軍人となった北朝鮮のエリート将校リ・ジョンヒョク役は、元BE:FIRSTのメンバーで、朝の連続テレビ小説『虎に翼』でヒロインの弟役を演じて話題となった三山凌輝が務める。
三山は「最後まで『愛の不時着』の世界観を大切にしながら、自分自身が演じるジョンヒョクという役をしっかり全うして、チームのみなさんと一緒に魅力ある作品を作り上げていけたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください」と意気込みを語った。
パラグライダー中に竜巻に巻き込まれ、北朝鮮の非武装地帯に不時着した韓国の財閥令嬢ユン・セリ役には、元宝塚歌劇団花組トップ娘役で、ミュージカル『フランケンシュタイン』など舞台を中心に活躍する花乃まりあ。
花乃は「多くの方の心に残り、世界中で愛されている作品だからこそプレッシャーもありますが、原作への敬意を胸に、舞台ならではの『愛の不時着』の魅力をお届けできるよう、精一杯努めたいと思います」と期待を寄せた。
韓国で詐欺を働き追われる身となり、身分を偽って北朝鮮に入国した若き実業家ク・スンジュン役には、n.SSignのリーダーで唯一の日本人メンバー・KAZUTAが、2025年上演の招聘版に続き出演する。ジョンヒョクの婚約者ソ・ダン役には、元乃木坂46のメンバーで、舞台『Endless SHOCK』でヒロイン役を務めるなどミュージカル俳優としても活躍する中村麗乃。さらに、ジョンヒョクを陥れようと執拗に追いかける北朝鮮の保衛局少佐チョ・チョルガン役には、MANKAI STAGE『A3!』など数多くの2.5次元舞台に出演する上田堪大の出演が決定した。
ミュージカル『愛の不時着』は、7月12日〜26日に東京・THEATER MILANO-Za、7月31日〜8月2日に大阪・東京建物Brillia HALL箕面にて上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■リ・ジョンヒョク役：三山凌輝
初めまして。ミュージカル『愛の不時着』でリ・ジョンヒョク役を演じさせていただきます、三山凌輝です。
僕自身、ミュージカルというジャンルの舞台に立つのは今回が初めてになります。これまで積み重ねてきた経験や、アーティスト活動、歌、舞台、お芝居など、さまざまな表現をしっかり自分の中で昇華して、この作品の中でミュージカルとしてアウトプットできたらいいなと思っています。
ミュージカルは、自分がこれまでやってきたことがひとつの形として表れる、エンターテインメントの集大成のようなものだと感じています。実は以前から、いつか挑戦してみたいと思っていたジャンルでもあったので、今回このタイミング、このフェーズで挑戦させていただけることをとても面白く、そしてありがたく感じています。
『愛の不時着』自体も、僕にとってすごく特別な作品です。コロナ禍の時期に夢中になって観ていた作品で、自分自身もエンターテインメントの力に支えられていた時期だったので、心から楽しませてもらっていました。自分の中で強く記憶に残っているその作品に、今度は自分が出演し、ジョンヒョク役を演じさせていただくというのは、とても感慨深いですし、人生は本当に何が起こるかわからないなと感じています。
最後まで『愛の不時着』の世界観を大切にしながら、自分自身が演じるジョンヒョクという役をしっかり全うして、チームのみなさんと一緒に魅力ある作品を作り上げていけたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
■ユン・セリ役：花乃まりあ
原作ドラマは放送当時から、何度も何度も夢中で観ていた大好きな作品です。まさか自分がユン・セリとして、この世界に降り立つ日が来るなんて…！ きっと私自身が一番驚いています。多くの方の心に残り、世界中で愛されている作品だからこそプレッシャーもありますが、原作への敬意を胸に、舞台ならではの『愛の不時着』の魅力をお届けできるよう、精一杯努めたいと思います。
■ク・スンジュン役：KAZUTA（n.SSign）
ミュージカル『愛の不時着』が、再び日本に帰ってきます。
『愛の不時着』でク・スンジュン役を演じる、K-POPアイドルグループn.SSignのリーダー、カズタです。
昨年12月の公演が私にとって初めてのミュージカル出演で、当時はとても緊張していました。今回は母国語で再びク・スンジュンを演じられることを、大変光栄に思い、心から楽しみにしています。
南と北--顔立ちも言葉も同じなのに、決して交わることのできない2つの国。そんな2人が、育ってきたあらゆる環境の違いを超えて、少しずつ互いを知り、理解し、やがて恋に落ちていく物語です。歌とともにその世界へ深く入り込める、とても魅力的な作品ですので、ぜひ温かいご声援をよろしくお願いします。
昨年の初公演よりさらに成長したク・スンジュンをお届けしますので、ぜひ会場で一緒に楽しみましょう！ 皆さんのお越しをお待ちしています。
■ソ・ダン役：中村麗乃
ソ・ダン役を務めさせていただきます、中村麗乃です。以前よりドラマ版を拝見していたので、まさか自分がその世界に入れるとは思っておらず、驚きと同時に大変嬉しく思っております。今作はミュージカル版ということで、歌と音楽でお届けする『愛の不時着』を今からとても楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします！
■チョ・チョルガン役：上田堪大
チョ・チョルガン役で出演させていただきます、上田堪大です。『愛の不時着』はコロナ禍でずっと家に居た時に寝る間を惜しまず、ひたすら見ていたなと今でも鮮明に思い出せるくらいハマりにハマりました。
まさか自分がこの作品に出演できると驚きもありますが、同時にとても嬉しい気持ちでいっぱいです。憎むべき悪役ではありますが、見方を変えると違う一面が見えると僕は思っています。いろんな角度で楽しんでいただけるよう、全力で臨みます。
【写真】『愛の不時着』脚本家が破綻寸前の夫婦を描くNetflix『涙の女王』
韓国のtvNで2019年から2020年に放送されたドラマ『愛の不時着』は、Netflixで世界190ヵ国に配信され、日本で第4次韓流ブームを巻き起こした大ヒット作。アジア最大級のコンテンツ授賞式AACAで最高のドラマシリーズ賞を受賞するなど、世界的な人気を獲得した。
そして2026年。脚本パク・へリム、演出パク・ジヘ、音楽イ・サンフンという、韓国でミュージカル『愛の不時着』を創り上げたクリエイター陣のもと、日本人キャスト版の多彩な出演者がそろった。
芸術学校でピアノを学びながらも、亡き兄に代わり軍人となった北朝鮮のエリート将校リ・ジョンヒョク役は、元BE:FIRSTのメンバーで、朝の連続テレビ小説『虎に翼』でヒロインの弟役を演じて話題となった三山凌輝が務める。
三山は「最後まで『愛の不時着』の世界観を大切にしながら、自分自身が演じるジョンヒョクという役をしっかり全うして、チームのみなさんと一緒に魅力ある作品を作り上げていけたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください」と意気込みを語った。
パラグライダー中に竜巻に巻き込まれ、北朝鮮の非武装地帯に不時着した韓国の財閥令嬢ユン・セリ役には、元宝塚歌劇団花組トップ娘役で、ミュージカル『フランケンシュタイン』など舞台を中心に活躍する花乃まりあ。
花乃は「多くの方の心に残り、世界中で愛されている作品だからこそプレッシャーもありますが、原作への敬意を胸に、舞台ならではの『愛の不時着』の魅力をお届けできるよう、精一杯努めたいと思います」と期待を寄せた。
韓国で詐欺を働き追われる身となり、身分を偽って北朝鮮に入国した若き実業家ク・スンジュン役には、n.SSignのリーダーで唯一の日本人メンバー・KAZUTAが、2025年上演の招聘版に続き出演する。ジョンヒョクの婚約者ソ・ダン役には、元乃木坂46のメンバーで、舞台『Endless SHOCK』でヒロイン役を務めるなどミュージカル俳優としても活躍する中村麗乃。さらに、ジョンヒョクを陥れようと執拗に追いかける北朝鮮の保衛局少佐チョ・チョルガン役には、MANKAI STAGE『A3!』など数多くの2.5次元舞台に出演する上田堪大の出演が決定した。
ミュージカル『愛の不時着』は、7月12日〜26日に東京・THEATER MILANO-Za、7月31日〜8月2日に大阪・東京建物Brillia HALL箕面にて上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■リ・ジョンヒョク役：三山凌輝
初めまして。ミュージカル『愛の不時着』でリ・ジョンヒョク役を演じさせていただきます、三山凌輝です。
僕自身、ミュージカルというジャンルの舞台に立つのは今回が初めてになります。これまで積み重ねてきた経験や、アーティスト活動、歌、舞台、お芝居など、さまざまな表現をしっかり自分の中で昇華して、この作品の中でミュージカルとしてアウトプットできたらいいなと思っています。
ミュージカルは、自分がこれまでやってきたことがひとつの形として表れる、エンターテインメントの集大成のようなものだと感じています。実は以前から、いつか挑戦してみたいと思っていたジャンルでもあったので、今回このタイミング、このフェーズで挑戦させていただけることをとても面白く、そしてありがたく感じています。
『愛の不時着』自体も、僕にとってすごく特別な作品です。コロナ禍の時期に夢中になって観ていた作品で、自分自身もエンターテインメントの力に支えられていた時期だったので、心から楽しませてもらっていました。自分の中で強く記憶に残っているその作品に、今度は自分が出演し、ジョンヒョク役を演じさせていただくというのは、とても感慨深いですし、人生は本当に何が起こるかわからないなと感じています。
最後まで『愛の不時着』の世界観を大切にしながら、自分自身が演じるジョンヒョクという役をしっかり全うして、チームのみなさんと一緒に魅力ある作品を作り上げていけたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。
■ユン・セリ役：花乃まりあ
原作ドラマは放送当時から、何度も何度も夢中で観ていた大好きな作品です。まさか自分がユン・セリとして、この世界に降り立つ日が来るなんて…！ きっと私自身が一番驚いています。多くの方の心に残り、世界中で愛されている作品だからこそプレッシャーもありますが、原作への敬意を胸に、舞台ならではの『愛の不時着』の魅力をお届けできるよう、精一杯努めたいと思います。
■ク・スンジュン役：KAZUTA（n.SSign）
ミュージカル『愛の不時着』が、再び日本に帰ってきます。
『愛の不時着』でク・スンジュン役を演じる、K-POPアイドルグループn.SSignのリーダー、カズタです。
昨年12月の公演が私にとって初めてのミュージカル出演で、当時はとても緊張していました。今回は母国語で再びク・スンジュンを演じられることを、大変光栄に思い、心から楽しみにしています。
南と北--顔立ちも言葉も同じなのに、決して交わることのできない2つの国。そんな2人が、育ってきたあらゆる環境の違いを超えて、少しずつ互いを知り、理解し、やがて恋に落ちていく物語です。歌とともにその世界へ深く入り込める、とても魅力的な作品ですので、ぜひ温かいご声援をよろしくお願いします。
昨年の初公演よりさらに成長したク・スンジュンをお届けしますので、ぜひ会場で一緒に楽しみましょう！ 皆さんのお越しをお待ちしています。
■ソ・ダン役：中村麗乃
ソ・ダン役を務めさせていただきます、中村麗乃です。以前よりドラマ版を拝見していたので、まさか自分がその世界に入れるとは思っておらず、驚きと同時に大変嬉しく思っております。今作はミュージカル版ということで、歌と音楽でお届けする『愛の不時着』を今からとても楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします！
■チョ・チョルガン役：上田堪大
チョ・チョルガン役で出演させていただきます、上田堪大です。『愛の不時着』はコロナ禍でずっと家に居た時に寝る間を惜しまず、ひたすら見ていたなと今でも鮮明に思い出せるくらいハマりにハマりました。
まさか自分がこの作品に出演できると驚きもありますが、同時にとても嬉しい気持ちでいっぱいです。憎むべき悪役ではありますが、見方を変えると違う一面が見えると僕は思っています。いろんな角度で楽しんでいただけるよう、全力で臨みます。