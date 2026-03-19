TYPE-MOON×ufotable 劇場アニメ『魔法使いの夜』の続報が3月21日18時に解禁
本年劇場公開が発表されているアニメ映画『魔法使いの夜』について、続報が3月21日18時に解禁されることが明かされた。
【写真】『魔法使いの夜』ビジュアルも公開
本作は、ゲームブランド・TYPE-MOONが開発・販売したビジュアルノベルゲーム『魔法使いの夜』を、アニメーション制作会社・ufotableが劇場アニメーション化。
原作ゲームは、シナリオを『空の境界』「Fate」シリーズの生みの親である奈須きのこ、グラフィックを長年TYPE-MOONのクリエイティブに携わるこやまひろかずが手掛けた。奈須が『月姫』発売の前に執筆した未発表小説が源流であり、TYPE-MOON作品の時系列において最も古い1980年後半を舞台として描いている。
アニメ映画『魔法使いの夜』は、2026年公開。
【写真】『魔法使いの夜』ビジュアルも公開
本作は、ゲームブランド・TYPE-MOONが開発・販売したビジュアルノベルゲーム『魔法使いの夜』を、アニメーション制作会社・ufotableが劇場アニメーション化。
原作ゲームは、シナリオを『空の境界』「Fate」シリーズの生みの親である奈須きのこ、グラフィックを長年TYPE-MOONのクリエイティブに携わるこやまひろかずが手掛けた。奈須が『月姫』発売の前に執筆した未発表小説が源流であり、TYPE-MOON作品の時系列において最も古い1980年後半を舞台として描いている。
アニメ映画『魔法使いの夜』は、2026年公開。