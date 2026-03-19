元NHK女子アナ・中川安奈、すっぴんが「可愛すぎる」「スゴイ」とネット衝撃
昨年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが19日までにInstagramを更新。すっぴん姿を披露した。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、すっぴん姿 「スタイル抜群」グラビア姿も（9枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
そんな彼女は今回「すっぴんからメイク完成まで ずっとやってみたかったメイク動画作ってみました」と動画を投稿。「メイク道具はいろんなプロの方におすすめを聞いて少しずつ揃えているのでラインナップもバラバラだし、完全になくなるまで使い続ける派なのでお見苦しいものもありますがなにとぞ…」とつづった。
ファンからは「美のカリスマ」「スッピンめっちゃ可愛い」などの声が相次いでいる。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、すっぴん姿 「スタイル抜群」グラビア姿も（9枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。昨年8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
そんな彼女は今回「すっぴんからメイク完成まで ずっとやってみたかったメイク動画作ってみました」と動画を投稿。「メイク道具はいろんなプロの方におすすめを聞いて少しずつ揃えているのでラインナップもバラバラだし、完全になくなるまで使い続ける派なのでお見苦しいものもありますがなにとぞ…」とつづった。
ファンからは「美のカリスマ」「スッピンめっちゃ可愛い」などの声が相次いでいる。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）