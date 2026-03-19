白髪染め疲れた、、→ ならコレーーッ！【40・50代】に激推ししたい♡「ハイライトボブ」

手のかかる白髪染めに疲れてしまったら、明るいカラーで自然に白髪を馴染ませてぼかす方法を試してみて。ハイライトの陰影によって立体感が生まれ、簡単におしゃれ見えを狙えます。今回は、トレンドが続くボブヘアと組み合わせた、40・50代にぴったりな「ハイライトボブ」をご紹介します。

白髪を馴染ませながら立体的に仕上がる

立体感のある仕上がりがおしゃれなハイライトボブ。明るいハイライトが白髪を自然に馴染ませています。ハイライトによって抜け感がプラスされ、ふんわりとした立体感が際立ちそう。ペタンコ髪が気になる大人女性にもぴったりなヘアスタイルです。

ハイライトの陰影が毛流れを引き立てる

こちらのハイライトボブは、細かなハイライトによって美しいウェーブが引き立っています。@kaito_osaka.designさんは「根元の伸びも気になりません」とコメント。伸びてきた白髪との境目も気になりにくく、メンテナンスがラクになりそうです。

軽やかな仕上がりが春にぴったり

@sakosakosakosakoさんが「春におすすめの“品よく明るい”ハイライトカラー」と紹介しているヘアスタイル。赤みを抑えた透明感のあるカラーが洗練された印象を与えてくれそうです。軽やかに仕上がるハイライトボブは、これからの季節にぴったりです。

シンプルなボブがぐっとおしゃれに

こちらは、ハイライトが映えるコンパクトなボブ。@sakosakosakosakoさんは「動くたびにツヤと毛流れが際立ちます」とコメントしています。ハイライトを入れることで、シンプルなヘアスタイルにも抜け感をプラスできるのが嬉しいポイント。カジュアルからきれいめまで幅広いファッションにマッチしそうです。

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writer：Nakazono Sayuri