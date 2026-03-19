「涙が溢れました」辻希美＆杉浦太陽、15歳長男の卒業式に出席
モーニング娘。元メンバーでタレントの辻希美の夫で俳優の杉浦太陽が19日、自身のInstagramを更新し、長男の中学校の卒業式に出席したことを報告した。
【写真】長男の卒業式に夫婦でかけつけた辻希美＆杉浦太陽 ※「杉浦太陽」Instagram
杉浦は「長男・セイアの中学校の卒業式でした」と報告。「幼い頃から知ってる子も多いので、 とにかく、涙が溢れました」「セイアからの手紙ももらって 卒業生たちの歌にも感動して…」と、仲間たちとともに門出を迎えた息子に、思わず涙腺が緩んでしまったよう。
改めて杉浦は「中学校の3年間、受験も乗り越え、本当に頑張ったね」と労をねぎらい「卒業おめでとう」「高校生活も楽しめ〜」と新生活にエールを送っている。
■辻希美（つじ のぞみ）
1987年6月17日生まれ。東京都出身。アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバーで、2007年に俳優の杉浦太陽と結婚。長女・希空が芸能事務所への所属を発表したことも話題になっている。
引用：「杉浦太陽」Instagram（＠sugiurataiyou_official）
【写真】長男の卒業式に夫婦でかけつけた辻希美＆杉浦太陽 ※「杉浦太陽」Instagram
杉浦は「長男・セイアの中学校の卒業式でした」と報告。「幼い頃から知ってる子も多いので、 とにかく、涙が溢れました」「セイアからの手紙ももらって 卒業生たちの歌にも感動して…」と、仲間たちとともに門出を迎えた息子に、思わず涙腺が緩んでしまったよう。
■辻希美（つじ のぞみ）
1987年6月17日生まれ。東京都出身。アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバーで、2007年に俳優の杉浦太陽と結婚。長女・希空が芸能事務所への所属を発表したことも話題になっている。
引用：「杉浦太陽」Instagram（＠sugiurataiyou_official）